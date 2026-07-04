Polka druga podczas PŚ w Krakowie! Padł rekord świata
Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się na krakowskim Rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Made Rita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu.
Kończąca w tym sezonie karierę mistrzyni olimpijska z Paryża Aleksandra Mirosław, dla której start przed polską publicznością był pierwszym i zaledwie jednym z dwóch w tym roku, w finale popełniła falstart i została sklasyfikowana na czwartej pozycji.
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Made Rita w decydującym biegu uzyskała czas 6,54, Natalia Kałucka - 6,62, a Hunt, która pogubiła się na początku wspinania, zmierzono 11,37. Najlepsza czwórka w Krakowie była identyczna jak przed rokiem.
Aleksandra Kałucka odpadła w półfinale, a do awansu zabrakło jej 0,01.
Amerykanka Hunt w ćwierćfinale wynikiem 5,99 ustanowiła rekord świata. To pierwsza kobieta, która złamała granicę sześciu sekund. Dotychczas najszybciej ściankę pokonała Mirosław, która w październiku 2025 w czasie mistrzostw globu w Seulu osiągnęła 6,03.
Wśród mężczyzn wygrał Amerykanin Samuel Watson, który w finale osiągnął rezultat 4,60, co jest jego rekordem kariery. Drugi był Chińczyk Yicheng Zhao - 4,69, a trzeci finiszował Raharjati Nursamsa z Indonezji.
Najlepszy z Polaków Marcin Dzieński w kwalifikacjach zajął 35. lokatę.
Po raz pierwszy w historii PŚ rywalizacja odbywała się równolegle na czterech torach, a nie dwóch jak zazwyczaj.Przejdź na Polsatsport.pl