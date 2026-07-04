"Prawie mogło jej z nami nie być". Szokujące słowa po porażce Polki na Wimbledonie

W trwającej edycji Alicja Rosolska grała w parze z Alexą Guarachi. Para odpadła na etapie pierwszej rundy po porażce z duetem Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani 2:6, 2:6. Mimo to, po zakończeniu spotkania Polka nie kryła radości.

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- Byłyśmy najbardziej uśmiechniętą drużyną, która przegrała - mówiła w pomeczowej rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport.

Okazuje się, że Polka faktycznie miała powody do uśmiechu. Była tenisistka Paula Kania-Choduń w programie "Halo tu Wimbledon" zdradziła, że Rosolska miała bardzo duże problemy zdrowotne.

- Przede wszystkim po Ali widać radość, że ona może tam zagrać. To była bardzo trudna droga do tego, żeby przede wszystkim tam się znaleźć. Nie wiem, czy Ala chciałaby, żeby zdradzać jakieś szczegóły, ale było bardzo źle z nią i myślę, że to, że ona tam w ogóle była w stanie pojechać i zagrać jeszcze mecz przeciwko drugiej najlepszej parze w tym turnieju, wielki szacunek. Wielki szacunek, ponieważ prawie mogło jej z nami nie być. To są wzruszające momenty. Nie wiem, skąd ona bierze energię i chęci, ale poznając tę historię, jesteśmy w stanie zrozumieć, że ona całym sercem kocha ten sport - powiedziała Kania-Choduń.

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Dla Rosolskiej był to 17. występ w drabince głównej debla na Wimbledonie. Najdalej zaszła w 2018 roku (półfinał).

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KP, Polsat Sport