Przez 30 lat był ponurym symbolem Everestu. Teraz ma ruszyć trudna misja

Ciało znajduje się w niewielkiej skalnej niszy poniżej First Step, na północno-wschodniej grani Everestu, po tybetańskiej stronie góry. Przez lata charakterystyczne, jaskrawozielone buty sprawiały, że było jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów na tej trasie. Wielu wspinaczy traktowało to miejsce jak punkt kontrolny. Od około 2014 roku ciało nie jest już widoczne z trasy, najprawdopodobniej zostało przesunięte lub przykryte. W dokumentach przetargowych operację opisano jako drugą fazę działań mających odzyskać szczątki z tybetańskiej strony Everestu.

Tożsamość ustalona po latach sporu



Przez niemal trzy dekady nie było pewności, kto spoczywa w grocie. Najczęściej wskazywano na Tsewanga Paljora, ale, jak donosi agencja AFP, powołując się na dokumenty przetargowe rządu Indii, ITBP ustaliła, że to inny członek tej samej wyprawy, Dorje Morup. Według formacji tożsamość potwierdzono poprzez "wcześniejszy proces weryfikacji" przeprowadzony w 2024 roku, podaje The Business Standard.

Katastrofa z maja 1996 roku



Sezon 1996 zapisał się jako jeden z najtragiczniejszych w historii Everestu; zginęło wówczas ośmiu wspinaczy. Zespół ITBP prowadzony przez komendanta Mohindera Singha próbował dokonać pierwszego indyjskiego wejścia od strony tybetańskiej. 10 maja, pomimo pogarszającej się pogody, trzej wspinacze: Tsewang Smanla, Dorje Morup i Tsewang Paljor ruszyli w kierunku szczytu i zameldowali przez radio, że go osiągnęli. Gdy zapadła noc, a burza przybrała na sile, cała trójka utknęła w strefie śmierci i nie przeżyła.

Następnego dnia w tym rejonie znalazła się japońska wyprawa. Strona indyjska początkowo zarzuciła Japończykom brak pomocy. W oświadczeniu ITBP twierdzono, że część wspinaczy dałoby się uratować, gdyby Japończycy podali im tlen, a komendant Mohinder Singh informował centralę, że zagraniczne zespoły w bazie wyraziły "niezadowolenie z powodu tego, że Japończycy nie uratowali życia indyjskim wspinaczom".

Zarzuty te zostały jednak później wycofane. Miesiąc po powrocie do Delhi dowódca ITBP przyznał na konferencji prasowej, że "japoński zespół nie jest odpowiedzialny za tragedię", a życie wspinaczy kosztowała zła pogoda.

Jedna z najtrudniejszych akcji w historii



Każda akcja powyżej 8000 metrów należy do najtrudniejszych w himalaizmie. Niedobór tlenu osłabia siły, a zamarznięte ciało, obciążone sprzętem i sztywne, jest niezwykle trudne do transportu. Jak podaje serwis Explorersweb, przetarg ITBP wymaga agencji z udokumentowanym doświadczeniem, a zespół ma liczyć co najmniej sześciu Szerpów z wieloma wejściami na szczyt. Cała operacja może potrwać nawet do 40 dni. Skalę ryzyka opisał agencji CBS News Tshiring Jangbu Sherpa, założyciel Everest Sherpa Expedition.

- To dwa razy większe niebezpieczeństwo niż przy zwykłej wspinaczce. Dla całej ekipy ratunkowej jest to duże ryzyko - powiedział.

Operację komplikuje też geografia polityczna. Północna strona Everestu jest kontrolowana przez Chiny, więc akcja wymaga zgody strony tybetańskiej, a transport i repatriacja szczątków mają przebiegać przez Nepal, z lotem do Katmandu i przekazaniem ciała do Indii.

Szacuje się, że na Evereście wciąż pozostaje około 200 ciał, a część z nich zaczyna wyłaniać się spod topniejącego lodu wraz z ociepleniem klimatu. O tym, czy tegoroczna misja w ogóle ruszy, zdecyduje pogoda oraz to, czy do przetargu stanie agencja o odpowiednich kompetencjach.

Jak podaje CBS News, sprawa wciąż dzieli środowisko himalaistów. Jedni uważają, że zmarłych należy uszanować i sprowadzać z góry, inni, że ryzyko, na jakie naraża się przy tym żywych, jest zbyt duże; część wspinaczy z góry zastrzega, że w razie śmierci woleliby pozostać na stoku. Tshiring Jangbu Sherpa nie ma jednak wątpliwości. - Moim zdaniem musimy ich sprowadzać na dół - powiedział CBS News.

Polsat Sport