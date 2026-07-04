Rywalka zabrała głos po zwycięstwie nad Świątek. Piękne słowa pod adresem Polki

W wywiadzie pomeczowym 21-latka podziękowała Świątek za niezwykle trudną batalię i zaznaczyła, że Polka to wspaniała osoba nie tylko na korcie, ale i poza nim. Tenisistka nie kryła przy tym ogromnej wdzięczności za szansę gry z tak klasową rywalką w Wimbledonie.

- Nawet nie wiem, w jakie słowa to ubrać. Iga to wspaniała zawodniczka i świetna osoba. Rozpiera mnie duma, że mogłam dzielić z nią kort. Targają mną teraz ogromne emocje - powiedziała Filipinka.

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Tuż po ostatniej piłce na twarzy 32. zawodniczki rankingu WTA widać było wielką radość oraz łzy szczęścia. Podkreśliła ona, jak długą drogę musiała pokonać, aby znaleźć się w tym miejscu.

- Dla Igi albo dla kogoś, kto odniósł tyle wielkoszlemowych triumfów jak Serena czy Venus, taki wynik to pewnie chleb powszedni, może wręcz drobnostka. Ale dla mnie? Dla dziewczyny z Filipin, która po lekcjach biegała prosto na treningi, to teraz absolutnie wszystko - zaznaczyła Eala.

Dla 21-latki to największy sukces w dotychczasowej karierze w turniejach wielkoszlemowych.

- To gigantyczny sukces i po prostu brakuje mi słów ze wzruszenia - zakończyła.

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ŁO, Polsat Sport