Sensacja była o krok! Dogrywka w meczu Argentyna - Republika Zielonego Przylądka

Reprezentacja Argentyny przeszła przez pierwszą fazę turnieju jak burza. Obrońcy tytułu wygrali wszystkie trzy mecze i triumfowali w grupie J. W nagrodę w 1/16 finału trafili na drugą drużynę grupy H, którą okazała się Republika Zielonego Przylądka.

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Mundialowi debiutanci piszą na tym turnieju piękną historię. Wszystko zaczęło się od sensacyjnego remisu 0:0 z Hiszpanią, po którym także w dwóch kolejnych meczach zespół podzielił się punktami - z Urugwaj i Arabią Saudyjską. Dzięki temu Republika Zielonego Przylądka zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do 1/16 finału mundialu.



Spotkanie od początku wyglądało tak, jak można było się tego spodziewać. Inicjatywa była po stronie Argentyny, która zdecydowanie dłużej utrzymywała się przy piłce i kreowała sobie więcej okazji. W 29. minucie jedną z nich wykorzystał Leo Messi, otwierając tym samym wynik.



W pierwszej połowie Kabowerdeńczycy oddali zaledwie jeden strzał w kierunku bramki Enzo Martineza. W posiadaniu piłki byli natomiast jedynie przez 34% czasu.



Sytuacja Republiki Zielonego Przylądka wydawała się niezwykle trudna. Tymczasem po zmianie stron w wyspiarską drużynę wstąpiły nowe siły. Kopciuszek ruszył odważnie na Argentynę, a jego wysiłki zostały nagrodzone w 59. minucie. Gola strzelił bowiem wówczas Deroy Duarte.



Od tego momentu aktualni mistrzowie świata wzięli się w garść i znów zdecydowanie przeważali. Mijały jednak kolejne minuty, a oni - pomimo licznych okazji - nie potrafili pokonać Vozinhi. Ostatecznie rezultat 1:1 utrzymał się aż do końca podstawowego czasu gry. To oznaczało tylko jedno: dogrywkę.

Argentyna szybko wróciła w niej na prowadzenie. Ledwie trzy minuty po wznowieniu gry drogę do bramki rywali znalazł Lisandro Martinez. Obrońca "Albicelestes" świetnie odnalazł się w polu karnym rywali po stałym fragmencie gry i posłał piłkę do siatki.

Wydawało się, że zespołowi Lionela Scaloniego nic już nie grozi. Tymczasem w 103. minucie Republika Zielonego Przylądka ponownie zszokowała piłkarski świat. Kapitalnym trafieniem z narożnika szesnastki popisał się Sidny Lopes Cabral, doprowadzając do remisu.

Po pierwszej połowie dogrywki było 2:2. Aby uniknąć rozstrzygnięcia dopiero w rzutach karnych, któraś z drużyn musiała zdobyć bramkę w drugim dodatkowym kwadransie. Zdecydowanie mocniej naciskała Argentyna i w 111. minucie dopięła swego. Po centrze Messiego i uderzeniu Cristiana Romero piłka odbiła się jeszcze od Dineya Borgesa i wpadła do siatki.

Gol samobójczy okazał się decydującym. Po heroicznej walce Kabowerdeńczycy odpadli z mundialu. Do 1/8 finału awansowała natomiast Argentyna, która o kolejną rundę zagra z Egiptem.



Argentyna - Republika Zielonego Przylądka 3:2 po dogrywce (1:1)

Bramki: Leo Messi 29, Lisandro Martinez 93, Diney Borges 111 (gol samobójczy) - Deroy Duarte 59, Sidny Lopes Cabral 103



Argentyna: E. Martinez - Molina (Montiel 104), Romero, L. Martinez, Medina (Tagliafico 86) - De Paul (Paredes 84), Mac Allister, Fernandez, Almada (Gonzalez 63) - Messi, L. Martinez (Alvarez 63)



Republika Zielonego Przylądka: Vozinha - Moreira, Pico, Diney, S. Cabral - Lenini (Tavares 100), Mendes (Semedo 80), L. Duarte (Monteiro 67), D. Duarte (Semedo 100), J. Cabral (Varela 80) - Da Costa (Livramento 67)