Świątek skomentowała odpadnięcie z Wimbledonu. "To nie powinno się wydarzyć"

Świątek przystąpiła do obrony trofeum, po które sięgnęła przed rokiem. Wtedy Polka pokonała w finale reprezentantkę USA Amandę Anisimową 6:0, 6:0. Był to dla niej pierwszy triumf na trawiastych kortach w Londynie w karierze.

- Trudno wskazać jeden moment, który o wszystkim zaważył. W tie-breaku, przy stanie 2:1, przydarzyły mi się dwie pomyłki. To nie powinno się wydarzyć. Szkoda również początku drugiego seta. Zabrakło mi tam solidności i szybko straciłam trzy punkty w prostych sytuacjach. To był naprawdę ciężki mecz. Cieszę się, że w pierwszej partii wyszłam z opresji, ale ostatecznie rywalka zaprezentowała się znacznie lepiej - oceniła Świątek.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek - Eala. Skrót meczu Wimbledonu (WIDEO)

Polka zaliczy spadek w rankingu WTA. Wszystko przez fakt, że zawodniczka z Raszyna broniła punktów za ubiegłoroczny sukces w tym turnieju. Aktualnie zajmuje ona trzecie miejsce, ale po turnieju spadnie w najlepszym razie na szóstą lokatę. Jej ostateczna pozycja zależy od wyników innych meczów.

- Faktycznie, w drugim secie przeciwniczka złapała wiatr w żagle i zaczęła odważniej returnować. Ja z kolei psułam coraz więcej piłek. Nie było łatwo, bo zagrała z o wiele większą odwagą - zaznaczyła 25-latka

Ostatnim reprezentantem Polski, który pozostał w grze o tytuł w zmaganiach singlowych, jest Hubert Hurkacz. Wrocławianin na kortach w Londynie spisuje się znakomicie i w drodze do 1/8 finału stracił zaledwie jednego seta. Na inaugurację pokonał 3:0 Norwega Caspra Ruuda, następnie w identycznym stosunku wyeliminował Austriaka Sebastiana Ofnera. Jedyną partię stracił w meczu z Tommym Paulem, w którym ostatecznie triumfował 3:1.

- Przyznam szczerze, że nie oglądałam tego spotkania, ale na bieżąco sprawdzałam wynik i mocno kibicowałam Hubiemu (Hurkaczowi - dop. red.). To wspaniały tenisista, a jako człowiek jest jeszcze lepszy. Wyraźnie widać, że bardzo lubi tę nawierzchnię - zakończyła Polka.

***

Transmisje meczów Wimbledonu na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ŁO, Polsat Sport