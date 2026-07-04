Świątek skomentowała odpadnięcie z Wimbledonu. "To nie powinno się wydarzyć"
Iga Świątek przegrała z Alexandrą Ealą 6:7 (9), 2:6 w meczu trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. W rozmowie z Tomaszem Lorkiem z Polsatu Sport Polka skomentowała fakt, że nie obroni trofeum, po które sięgnęła przed rokiem na trawiastych kortach w Londynie.
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Świątek przystąpiła do obrony trofeum, po które sięgnęła przed rokiem. Wtedy Polka pokonała w finale reprezentantkę USA Amandę Anisimową 6:0, 6:0. Był to dla niej pierwszy triumf na trawiastych kortach w Londynie w karierze.
- Trudno wskazać jeden moment, który o wszystkim zaważył. W tie-breaku, przy stanie 2:1, przydarzyły mi się dwie pomyłki. To nie powinno się wydarzyć. Szkoda również początku drugiego seta. Zabrakło mi tam solidności i szybko straciłam trzy punkty w prostych sytuacjach. To był naprawdę ciężki mecz. Cieszę się, że w pierwszej partii wyszłam z opresji, ale ostatecznie rywalka zaprezentowała się znacznie lepiej - oceniła Świątek.
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Polka zaliczy spadek w rankingu WTA. Wszystko przez fakt, że zawodniczka z Raszyna broniła punktów za ubiegłoroczny sukces w tym turnieju. Aktualnie zajmuje ona trzecie miejsce, ale po turnieju spadnie w najlepszym razie na szóstą lokatę. Jej ostateczna pozycja zależy od wyników innych meczów.
- Faktycznie, w drugim secie przeciwniczka złapała wiatr w żagle i zaczęła odważniej returnować. Ja z kolei psułam coraz więcej piłek. Nie było łatwo, bo zagrała z o wiele większą odwagą - zaznaczyła 25-latka
Ostatnim reprezentantem Polski, który pozostał w grze o tytuł w zmaganiach singlowych, jest Hubert Hurkacz. Wrocławianin na kortach w Londynie spisuje się znakomicie i w drodze do 1/8 finału stracił zaledwie jednego seta. Na inaugurację pokonał 3:0 Norwega Caspra Ruuda, następnie w identycznym stosunku wyeliminował Austriaka Sebastiana Ofnera. Jedyną partię stracił w meczu z Tommym Paulem, w którym ostatecznie triumfował 3:1.
- Przyznam szczerze, że nie oglądałam tego spotkania, ale na bieżąco sprawdzałam wynik i mocno kibicowałam Hubiemu (Hurkaczowi - dop. red.). To wspaniały tenisista, a jako człowiek jest jeszcze lepszy. Wyraźnie widać, że bardzo lubi tę nawierzchnię - zakończyła Polka.
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