Szok! Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu 2026. Nokaut w drugim secie

Tenis

Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu! Reprezentantka Kazachstanu w sobotę musiała uznać wyższość Elise Mertens, przegrywając z Belgijką w dwóch setach.

Zdjęcie przedstawia Elise Mertens, tenisistkę w białym stroju sportowym i czapce z daszkiem.
fot. PAP
Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu!

Pierwszy set był niezwykle wyrównany - Mertens wygrał po tie-breaku do czterech. Druga partia to już jednak tenisowy nokaut - 30-latka z Leuven triumfowała 6:1 i sensacyjnie wyrzuciła Rybakinę z turnieju.

 

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Rybakina to triumfatorka Wimbledonu z 2022 roku. Wówczas w finale pokonała Ons Jabeur z Tunezji.

 

Reprezentantka Kazachstanu to aktualnie wiceliderka światowego rankingu WTA. 

 

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Kolejną rywalką Mertens w 1/8 finału będzie Czeszka Marie Bouzkova. W sobotę wyrównała swoje osiągnięcie z lat 2019, 2022 i 2025, gdy również dotarła do tej fazy turnieju.

 

Jelena Rybakina - Elise Mertens 6:7, 1:6

 

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JELENA RYBAKINATENISWIMBLEDON
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