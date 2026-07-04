Szok! Jelena Rybakina odpadła z Wimbledonu 2026. Nokaut w drugim secie

Pierwszy set był niezwykle wyrównany - Mertens wygrał po tie-breaku do czterech. Druga partia to już jednak tenisowy nokaut - 30-latka z Leuven triumfowała 6:1 i sensacyjnie wyrzuciła Rybakinę z turnieju.

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Rybakina to triumfatorka Wimbledonu z 2022 roku. Wówczas w finale pokonała Ons Jabeur z Tunezji.

Reprezentantka Kazachstanu to aktualnie wiceliderka światowego rankingu WTA.

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Kolejną rywalką Mertens w 1/8 finału będzie Czeszka Marie Bouzkova. W sobotę wyrównała swoje osiągnięcie z lat 2019, 2022 i 2025, gdy również dotarła do tej fazy turnieju.

Jelena Rybakina - Elise Mertens 6:7, 1:6

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