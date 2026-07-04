"Ta reprezentacja zebrała piłkarzy, którzy daliby wszystko, by wygrać". Rocznica ważnego meczu

Tomasz Lach, Polsat Sport: Mecz miał ogromny ciężar gatunkowy, bo stawką była strefa medalowa. Dochodził do tego kontekst społeczno-polityczny, bo graliśmy z ZSRR. Jak to wpłynęło na was, jeśli chodzi o przebieg spotkania?

Stefan Majewski (43-krotny reprezentant Polski, 3. miejsce na MŚ 1982): Przede wszystkim był to nasz drugi mecz w tej fazie turnieju. Przeciwko Belgii "Zibi" Boniek strasznie się sprężył i spotkanie z ZSRR było dla nas meczem o życie. Mieliśmy szansę przejść do najlepszej czwórki, ale pod jednym warunkiem – nie wolno nam było tego meczu przegrać. To najbardziej zmobilizowało wszystkich zawodników. Musimy też pamiętać, że był stan wojenny, a mimo to pozwoliliśmy sobie na to, by być prawdziwą drużyną. Jeden drugiemu zaufał, jeden drugiemu pomagał. Było to widać szczególnie w nerwowej końcówce, kiedy mądrze zachował się Włodek Smolarek. Wystartował jak rakieta w kierunku bramki Rinata Dasajewa, by w pewnym momencie skręcić sobie do narożnika, gdzie czekał, aż Rosjanie zabiorą mu piłkę.

To spotkanie do szczególnie pięknych nie należało, a piłkarze ZSRR nie zagrozili poważnie naszej bramce. Zwycięski remis uzyskaliście w bardzo pewny sposób. Czy czuliście na boisku, że jesteście nie do ugryzienia?

W związku ze stanem wojennym przed mundialem nie mogliśmy grać z innymi krajami. Przygotowanie do turnieju zdobyliśmy, rywalizując z zespołami klubowymi. Decydująca była nasza wspólnota. Wszyscy chcieliśmy wygrać. Starsi zawodnicy, jak Grzesiek Lato, Władek Żmuda, Józek Młynarczyk najlepiej wiedzieli, ile możemy zyskać. Ja należałem do młodszych zawodników i wiedziałem, co i jak mam grać dzięki nim. W ten sposób stworzyliśmy bardzo mocną drużynę.

Przystępowaliście do spotkania ze Związkiem Radzieckim po efektownych wygranych nad Peru i Belgią. Prezentowaliście się znacznie lepiej niż zawodnicy z tzw. Kraju Rad. Czy mieliście świadomość tego, że uchodzicie za faworyta meczu?

Myślę, że tak. U nas jeden "sprawdzał" drugiego, czy ten dobrze gra. To była wspólna odpowiedzialność. To, co zrobił Włodek Smolarek, widziałem po raz pierwszy. Ktoś jedzie na bramkę na gazie i nagle robi skręt w lewo do linii. Włodek słynął z takich akcji, ale wykonywał je bardzo dobrze i skutecznie. W stanie wojennym nasza reprezentacja była odstawiona na bok, zarówno przez kibiców, jak i działaczy. My potrafiliśmy wszystkim ludziom pokazać, że się mylą, potrafiliśmy pokazać, że jesteśmy mocną drużyną. W trakcie meczu na trybunach załopotała flaga Solidarności. Związek Radziecki protestował, ale nasi kibice tę flagę wywiesili. W ten sposób pokazali, że Polska jest mocna. My zrobiliśmy to samo na boisku.

Który z tych 7 meczów MŚ w Hiszpanii był pana najlepszym? Zakładam, że spotkanie o 3. miejsce z Francją, w którym zdobył pan bramkę.

Bez wątpienia mecz z Francją. Kolejny, w którym graliśmy o życie. Dla mnie szansa zdobycia 3. miejsca na świecie była czymś najzupełniej wyjątkowym. Straciliśmy pierwsi bramkę i wówczas powstała w zespole taka motywacja, że od 41. do 47. minuty strzeliliśmy 3 gole. Przewróciliśmy wszystko do góry nogami w sytuacji, kiedy Francuzi myśleli, że dadzą sobie z nami radę. Najpierw Zbyszek Boniek zagrał fajnie piłkę lobem do Andrzeja Szarmacha, a ten uderzył w boczną część bramki przy słupku, nie do wyłapania dla bramkarza. Następnie gol do szatni, czyli moje uderzenie głową. Krótko po przerwie Janusz Kupcewicz trafił do bramki bezpośrednio z rzutu wolnego. Rzadko się zdarza, by jeden zespół w ciągu 5-6 minut w tak decydującym meczu strzelił 3 gole. Daliśmy z siebie naprawdę wszystko, bo w podróży powrotnej do domu większość z nas spała ze zmęczenia.

Dlaczego od ponad 40 lat nie zbliżamy się w ogóle do sukcesów, jakie świętowaliśmy w latach 1972 – 1982, kiedy zdobyliśmy 2 medale MŚ i 2 medale IO?

Sukcesy były w czasach, w których reprezentacja Polski zebrała ludzi, którzy daliby wszystko, by wygrać. Liczyliśmy na siebie i na kolegów z kadry. To była grupa ludzi, która wychodząc razem na boisko, potrafiła bardzo dużo zyskać, zrobić, wygrać. Myślę, że obecnie u nas to zanikło. Nasza grupa była jednością. Chodziło nam o to, by do innego kraju pojechać, coś zobaczyć, bo nie mieliśmy możliwości grać w klubach zagranicznych. W ogóle zaczynaliśmy grać w piłkę w innych warunkach. Ja grałem ze starszym o 10 lat bratem na boisku internatu szkoły techniczno-mechanicznej i było to praktycznie polne boisko. Tam zawsze ktoś grał w piłkę. Pamiętam, że znajomy kolegi był wtedy w Stanach Zjednoczonych i przysłał nam piłkę, nie taką skórzaną, wiązaną, ale prawdziwą profesjonalną futbolówkę. I jak kolega przychodził z tą piłką na boisko, to w ciągu 10 minut już była drużyna. Trudno będzie, by to u nas w jakiejś współczesnej formie wróciło.