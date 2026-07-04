To był ślub roku! Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie "tak"

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Amerykańska piosenkarka Taylor Swift i gwiazda futbolu amerykańskiego Travis Kelce są małżeństwem - poinformowała w piątek rzeczniczka artystki. Przyjęcie weselne z udziałem około tysiąca gości, w tym wielu światowej sławy celebrytów, zorganizowano w Nowym Jorku.

Napis "JUST&T MARRIED!" wyświetlany na wielkim ekranie nad budynkiem Madison Square Garden w Nowym Jorku.
fot. PAP/EPA
Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie "tak" w Madison Square Garden

"Ceremonia połączyła obie rodziny i została poprowadzona przez ich przyjaciela, Adama Sandlera" – napisała rzeczniczka Swift w oświadczeniu, cytowanym przez dziennik "New York Times". Stacja NBC podała, że para powiedziała "tak" w piątek w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

 

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Informację o zawarciu małżeństwa ogłoszono również na ekranie przed halą, gdzie wieczorem rozpoczęło się wesele z udziałem około tysiąca gości, w tym wielu celebrytów. Na przyjęcie zaproszono m.in.: Bradley'a Coopera, Gigi Hadid, Selenę Gomez, Hugh Granta, Eda Sheerana.

 

Swift i Kelce mają na sobie kreacje marki Dior. Mimo upału przed halą zgromadzili się fani artystki. Wydarzenie porównywane jest do amerykańskiej wersji ślubu królewskiego, a media nazywają Taylor i Travisa najpopularniejszą parą Stanów Zjednoczonych.

 

Ceremonię ślubną poprzedziła czwartkowa kolacja w Madison Square Garden z udziałem około stu gości. Z okazji ślubu nowojorski Empire State Building został podświetlony na jasnoniebiesko.

 

Wydarzenie jest szeroko opisywane w amerykańskich mediach. Na miejscu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości, usługodawców i pracowników ochrony - relacjonuje "New York Times". Wraz z elektronicznymi zaproszeniami gościom przesłano również umowy o zachowaniu poufności, zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia - podała stacja NBC News.

 

Według magazynu "Forbes" wesele może kosztować 20 milionów dolarów. Przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne - poinformowała agencja AP.

 

Swift, jedna z największych obecnie gwiazd muzyki pop, i Kelce są parą od 2023 r. W ubiegłym roku ogłosili swoje zaręczyny. Mają po 36 lat. "Forbes" uznał Swift za jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Gwiazda gromadzi na koncertach tłumy fanów.

KP, PAP
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INNEPOZOSTAŁETAYLOR SWIFTTRAVIS KELCE
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