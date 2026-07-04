"To byłaby największa sensacja". Zostali bohaterami mundialu
Republika Zielonego Przylądka postraszyła Argentynę, przegrywając dopiero po dogrywce. Porażka mistrzów świata byłaby ogromną niespodzianką. - To byłaby największa sensacja, możliwe, że nawet w całej historii piłkarskich mistrzostw świata - stwierdził Mateusz Święcicki w programie "Polsat Mundial Cast".
Tegoroczne mistrzostwa świata są wyjątkowe. Nie brakuje na nich niespodzianek. Jedną z największych sensacji mundialu bez wątpliwości można nazwać dobry występ piłkarzy Republiki Zielonego Przylądka.
- Kongo, Republika Zielonego Przylądka, Japonia to najpiękniejsze historie tego mundialu pod każdym względem. Nie tylko pod względem jakości gry, ale też, jeżeli chodzi o zachowania kibiców i malowniczość na trybunach - powiedział Marcin Lepa w sobotnim odcinku programu "Polsat Mundial Cast".
ZOBACZ TAKŻE: Media grzmią po meczu Argentyny na MŚ! "Tytuł mistrza nie wystarczy"
Czy właśnie dzięki takim reprezentacjom czempionat globu jest jeszcze ciekawszy?
- Byłem przekonany, że ten mundial, który jest krytykowany za gargantuiczne rozmiary, obroni się na trybunach. Dlaczego? Byłem na Euro 2024 i wiesz, którzy kibice byli najbardziej entuzjastyczni i wygłodniali? Reprezentacji, które nie grały na dużych imprezach - ocenił Mateusz Święcicki.
W nocy z piątku na sobotę mogło dojść do ogromnej sensacji. W 1/16 finału Republika Zielonego Przylądka postawiła się Argentynie, przegrywając dopiero po dogrywce. Czy Kabowerdeńczycy mogli sięgnąć po zwycięstwo przeciwko drużynie Lionela Messiego?
- To byłaby największa sensacja, możliwe, że nawet w całej historii piłkarskich mistrzostw świata - ocenił komentator Eleven Sports.
Całość dyskusji w załączonym materiale wideo.
Przejdź na Polsatsport.pl