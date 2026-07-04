"To byłaby największa sensacja". Zostali bohaterami mundialu

Tegoroczne mistrzostwa świata są wyjątkowe. Nie brakuje na nich niespodzianek. Jedną z największych sensacji mundialu bez wątpliwości można nazwać dobry występ piłkarzy Republiki Zielonego Przylądka.

- Kongo, Republika Zielonego Przylądka, Japonia to najpiękniejsze historie tego mundialu pod każdym względem. Nie tylko pod względem jakości gry, ale też, jeżeli chodzi o zachowania kibiców i malowniczość na trybunach - powiedział Marcin Lepa w sobotnim odcinku programu "Polsat Mundial Cast".

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Czy właśnie dzięki takim reprezentacjom czempionat globu jest jeszcze ciekawszy?

- Byłem przekonany, że ten mundial, który jest krytykowany za gargantuiczne rozmiary, obroni się na trybunach. Dlaczego? Byłem na Euro 2024 i wiesz, którzy kibice byli najbardziej entuzjastyczni i wygłodniali? Reprezentacji, które nie grały na dużych imprezach - ocenił Mateusz Święcicki.

W nocy z piątku na sobotę mogło dojść do ogromnej sensacji. W 1/16 finału Republika Zielonego Przylądka postawiła się Argentynie, przegrywając dopiero po dogrywce. Czy Kabowerdeńczycy mogli sięgnąć po zwycięstwo przeciwko drużynie Lionela Messiego?

- To byłaby największa sensacja, możliwe, że nawet w całej historii piłkarskich mistrzostw świata - ocenił komentator Eleven Sports.

Całość dyskusji w załączonym materiale wideo.

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AA, Polsat Sport