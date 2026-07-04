"To byłaby największa sensacja". Zostali bohaterami mundialu

Piłka nożna

Republika Zielonego Przylądka postraszyła Argentynę, przegrywając dopiero po dogrywce. Porażka mistrzów świata byłaby ogromną niespodzianką. - To byłaby największa sensacja, możliwe, że nawet w całej historii piłkarskich mistrzostw świata - stwierdził Mateusz Święcicki w programie "Polsat Mundial Cast".

"To byłaby największa sensacja". Zostali bohaterami mundialu
fot. AFP
Piłkarze Republiki Zielonego Przylądka mogli sprawić ogromną sensację na mistrzostwach świata

Tegoroczne mistrzostwa świata są wyjątkowe. Nie brakuje na nich niespodzianek. Jedną z największych sensacji mundialu bez wątpliwości można nazwać dobry występ piłkarzy Republiki Zielonego Przylądka.

 

- Kongo, Republika Zielonego Przylądka, Japonia to najpiękniejsze historie tego mundialu pod każdym względem. Nie tylko pod względem jakości gry, ale też, jeżeli chodzi o zachowania kibiców i malowniczość na trybunach - powiedział Marcin Lepa w sobotnim odcinku programu "Polsat Mundial Cast".

 

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Czy właśnie dzięki takim reprezentacjom czempionat globu jest jeszcze ciekawszy?

 

- Byłem przekonany, że ten mundial, który jest krytykowany za gargantuiczne rozmiary, obroni się na trybunach. Dlaczego? Byłem na Euro 2024 i wiesz, którzy kibice byli najbardziej entuzjastyczni i wygłodniali? Reprezentacji, które nie grały na dużych imprezach - ocenił Mateusz Święcicki.

 

W nocy z piątku na sobotę mogło dojść do ogromnej sensacji. W 1/16 finału Republika Zielonego Przylądka postawiła się Argentynie, przegrywając dopiero po dogrywce. Czy Kabowerdeńczycy mogli sięgnąć po zwycięstwo przeciwko drużynie Lionela Messiego?

 

- To byłaby największa sensacja, możliwe, że nawet w całej historii piłkarskich mistrzostw świata - ocenił komentator Eleven Sports. 

 

Całość dyskusji w załączonym materiale wideo.

 

AA, Polsat Sport
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