Wielkie święto młodzieży. Trwa turniej o Puchar KINDER Joy of moving
Sobota to drugi dzień rozgrywania 32. Wielkiego Finału Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving, który rozgrywany jest po raz czwarty w Gliwicach i PreZero Arenie Gliwice. Medalistów kolejnej edycji poznamy we wtorek – 5 lipca. W turnieju centralnym udział bierze udział 1536 zawodniczek i zawodników z całej Polski, reprezentujących 384 drużyny.
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Od września do czerwca we wszystkich szesnastu województwach naszego kraju toczyły się rozgrywki minisiatkówki w kategorii „singli”, „dwójek”, „trójek”, „czwórek” dziewcząt i chłopców. Rozgrywki regionalne podzielone były na trzy etapy: Turnieje Miejskie, Eliminacje Wojewódzkie oraz Finały Wojewódzkie. Do Wielkiego Finału KINDER Joy of moving awansowały trzy najlepsze drużyny z każdej kategorii. Teraz nadszedł czas na rozstrzygnięcie w finale centralnym.
Piątek to był pierwszy dzień 32. Wielkiego Finału KINDER Joy of moving, który do niedzieli rozgrywany jest w PreZero Arenie Gliwice oraz Nowej Hali Politechniki Gliwickiej. O miejsce na podium walczy 1536 zawodniczek i zawodników reprezentujących 384 drużyny z całej Polski. Finalistki i finaliści swoje mecze rozgrywają na specjalnie przygotowanych do tego aż 32 boiskach.
W drugim dniu turnieju, jako pierwsze na boisko wybiegły zawodniczki i zawodnicy drużyn, którzy zajęły 3. miejsce w fazie grupowej. Natomiast od godziny 12.00 rozpoczęły się spotkania o prawo gry w ćwierćfinale mistrzostw Polski. Druga część dnia z kolei upłynęła na grze o miejsca 17-32, a na koniec zaplanowano spotkania o miejsca 1-8.
Podczas drugiego dnia Wielkiego Finału młode siatkarki i siatkarze wspierała: Natalia Dróżdż – środkowa reprezentacji Polski, Mateusz Nowak – środkowy reprezentacji Polski oraz Bartosz Fijałek – libero reprezentacji Polski.Przejdź na Polsatsport.pl