Wielkie święto młodzieży. Trwa turniej o Puchar KINDER Joy of moving

Od września do czerwca we wszystkich szesnastu województwach naszego kraju toczyły się rozgrywki minisiatkówki w kategorii „singli”, „dwójek”, „trójek”, „czwórek” dziewcząt i chłopców. Rozgrywki regionalne podzielone były na trzy etapy: Turnieje Miejskie, Eliminacje Wojewódzkie oraz Finały Wojewódzkie. Do Wielkiego Finału KINDER Joy of moving awansowały trzy najlepsze drużyny z każdej kategorii. Teraz nadszedł czas na rozstrzygnięcie w finale centralnym.

Piątek to był pierwszy dzień 32. Wielkiego Finału KINDER Joy of moving, który do niedzieli rozgrywany jest w PreZero Arenie Gliwice oraz Nowej Hali Politechniki Gliwickiej. O miejsce na podium walczy 1536 zawodniczek i zawodników reprezentujących 384 drużyny z całej Polski. Finalistki i finaliści swoje mecze rozgrywają na specjalnie przygotowanych do tego aż 32 boiskach.

W drugim dniu turnieju, jako pierwsze na boisko wybiegły zawodniczki i zawodnicy drużyn, którzy zajęły 3. miejsce w fazie grupowej. Natomiast od godziny 12.00 rozpoczęły się spotkania o prawo gry w ćwierćfinale mistrzostw Polski. Druga część dnia z kolei upłynęła na grze o miejsca 17-32, a na koniec zaplanowano spotkania o miejsca 1-8.

Podczas drugiego dnia Wielkiego Finału młode siatkarki i siatkarze wspierała: Natalia Dróżdż – środkowa reprezentacji Polski, Mateusz Nowak – środkowy reprezentacji Polski oraz Bartosz Fijałek – libero reprezentacji Polski.

Informacja prasowa