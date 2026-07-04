Wimbledon 2026: Plan transmisji na niedzielę 5 lipca

Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

W niedzielę Hurkacz zmierzy się ze Struffem w ramach czwartej rundy. Polak wyeliminował już Caspera Ruuda, Sebastiana Ofnera oraz Tommy'ego Paula.



Ponadto, na kort wyjdą m.in. Novak Djokovic, Jannik Sinner oraz Aryna Sabalenka.

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Roman Safiullin - Novak Djokovic (kom. F. Gawęcki)

16:00 Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff (kom. D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:30 Jannik Sinner - Shintaro Moshizuki (kom. P. Chłystek)

Polsat Sport 2:

12:00 Jessica Pegula - Iva Jovic (K. Wanio)

14:00 Felix Auger-Alliasime - Alejandro Davidovich Fokina (M. Krogulec)

16:00 Belinda Bencic - Coco Gauff (kom. D. Żbik)



Polsat Sport 3:

12:00 Heliovaara/Patten - Palvasek/Rikl (F. Gawęcki)

14:00 Piter/Siskova - Maleckova/Skoch (kom. D. Senkowski)

16:30 Aryna Sabalenka - Naomi Osaka (kom. M. Muras)

Polsat Sport Fight:

12:00 Hsieh/Wang - Mertens/Zhang (R. Spiak)

14:00 Karolina Muchova - Barbora Krejcikova (D. Olejniczak/R. Szymanik)

16:00 Willis/Watson - Harrison/Zhang (kom. T.Górski)

Polsat Sport Extra 1:

12:00 Aoyama/Eliang - Birrell/Gibson

14:00 Osorio/Sierra - Perez/Schuurs

16:00 Glasspool/Mihailokova - Roger-Vasselin/Siegemund

18:00 Cabral/Perez - Harris lub Skupski

Polsat Sport Extra 2:

12:00 Ho/Jebens - Andreozzi/Guinard

14:00 Neel/Olmos - Eikeri/Gleason

16:00 Andreozzi/Sutjadi - Tracy/Danilina

18:00 King/Dabrowski - Pavic/Stollar

Polsat Sport Extra 3:



12:00 Krawietz/Puetz - Cabral/Miedler

14:00 Piter/Siskova - Maleckova/Skoch

16:00 Fossa Huergo/Korpatsch - Noskova/Sramkova

18:00 Vavassori/Errani - Polmans/Hunter

20:00 Doumbia/Reboul - Gille/Verbeek

Polsat Sport Extra 4

12:00 Stojsavljevic - Newman (turniej dziewczynek)

14:00 Ceban - Goode (turniej chłopców)

16:00 Molteni/Jurak Schreiber - Olivetti lub Arevalo

18:00 Salisbury/Fernandez - Jones/Lumsden

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Roman Safiullin - Novak Djokovic (kom. F. Gawęcki)

16:00 Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff (kom. D. Olejniczak, R. Szymanik)

18:30 Jannik Sinner - Shintaro Moshizuki (kom. P. Chłystek)

Polsatsport.pl:



kort nr 3 (od godz. 12:00)

Hsieh/Wang - Mertens/Zhang

Starodubcewa/Stearns - Muhammad/Stollar

Willis/Watson - Harrison/Zhang

Gonzalez-Galino - Hewitt (turniej chłopców)

kort nr 4 (od godz. 12:00)

Antonius - Lawlor (turniej chłopców)

Popa - Efremova (turniej dziewczynek)

Makarova - Griffiths (turniej dziewczynek)

Channon - Sik (turniej chłopców)

kort nr 5 (od godz. 12:00)

Ciurnelli - Kisimov (turniej chłopców)

Hoo - Knight (turniej dziewczynek)

Storck Franca - Mackenzie (turniej chłopców)

Kovackova - Chang (turniej dziewczynek)

kort nr 6 (od godz. 12:00)

De Bresser - Lagaev (turniej dziewczynek)

Doig - Gonzalez (turniej chłopców)

Suszkowa - Thamm (turniej dziewczynek)

Page - Ogunsakin (turniej chłopców)

Behrmann - Zhalgasbay (turniej chłopców)

kort nr 8 (od godz. 12:00)

Britton - Larraya Guidi (turniej dziewczynek)

Thomas - Neimanis (turniej chłopców)

Smart - Alame (turniej dziewczynek)

Suljic - Azam (turniej chłopców)

Sekerkova - Clarke (turniej dziewczynek)

kort nr 15 (od godz. 12:00)

Zoldakova - Yoshida (turniej dziewczynek)

Rybkin - Watanabe (turniej chłopców)

Reisach - Bolivar Idarraga (turniej chłopców)

Berezina - Preston (turniej dziewczynek)

Hettlerova - Hazelitt (turniej dziewczynek)

kort nr 16 (od godz. 12:00)

Gribaldo - Secord (turniej chłopców)

Esquiva Banuls - Zajickova (turniej dziewczynek)

Combs - Lacinova (turniej dziewczynek)

Sloboda - Nurlanuly (turniej chłopców)

Tabata - Kusy (turniej chłopców)

PAP