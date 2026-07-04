Wimbledon 2026: Plan transmisji na niedzielę 5 lipca
Czas na kolejny dzień na kortach Wimbledonu. W niedzielę zobaczymy w akcji m.in. Huberta Hurkacza, którzy zmierzy się z Janem-Lennardem Struffem w ramach czwartej rundy. Swoje spotkanie w grze deblowej rozegra też Katarzyna Piter. Gdzie oglądać mecze? Oto plan transmisji na niedzielę 5 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
W niedzielę Hurkacz zmierzy się ze Struffem w ramach czwartej rundy. Polak wyeliminował już Caspera Ruuda, Sebastiana Ofnera oraz Tommy'ego Paula.
Ponadto, na kort wyjdą m.in. Novak Djokovic, Jannik Sinner oraz Aryna Sabalenka.
Polsat Sport 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Roman Safiullin - Novak Djokovic (kom. F. Gawęcki)
16:00 Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff (kom. D. Olejniczak, R. Szymanik)
18:30 Jannik Sinner - Shintaro Moshizuki (kom. P. Chłystek)
Polsat Sport 2:
12:00 Jessica Pegula - Iva Jovic (K. Wanio)
14:00 Felix Auger-Alliasime - Alejandro Davidovich Fokina (M. Krogulec)
16:00 Belinda Bencic - Coco Gauff (kom. D. Żbik)
Polsat Sport 3:
12:00 Heliovaara/Patten - Palvasek/Rikl (F. Gawęcki)
14:00 Piter/Siskova - Maleckova/Skoch (kom. D. Senkowski)
16:30 Aryna Sabalenka - Naomi Osaka (kom. M. Muras)
Polsat Sport Fight:
12:00 Hsieh/Wang - Mertens/Zhang (R. Spiak)
14:00 Karolina Muchova - Barbora Krejcikova (D. Olejniczak/R. Szymanik)
16:00 Willis/Watson - Harrison/Zhang (kom. T.Górski)
Polsat Sport Extra 1:
12:00 Aoyama/Eliang - Birrell/Gibson
14:00 Osorio/Sierra - Perez/Schuurs
16:00 Glasspool/Mihailokova - Roger-Vasselin/Siegemund
18:00 Cabral/Perez - Harris lub Skupski
Polsat Sport Extra 2:
12:00 Ho/Jebens - Andreozzi/Guinard
14:00 Neel/Olmos - Eikeri/Gleason
16:00 Andreozzi/Sutjadi - Tracy/Danilina
18:00 King/Dabrowski - Pavic/Stollar
Polsat Sport Extra 3:
12:00 Krawietz/Puetz - Cabral/Miedler
14:00 Piter/Siskova - Maleckova/Skoch
16:00 Fossa Huergo/Korpatsch - Noskova/Sramkova
18:00 Vavassori/Errani - Polmans/Hunter
20:00 Doumbia/Reboul - Gille/Verbeek
Polsat Sport Extra 4
12:00 Stojsavljevic - Newman (turniej dziewczynek)
14:00 Ceban - Goode (turniej chłopców)
16:00 Molteni/Jurak Schreiber - Olivetti lub Arevalo
18:00 Salisbury/Fernandez - Jones/Lumsden
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Roman Safiullin - Novak Djokovic (kom. F. Gawęcki)
16:00 Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff (kom. D. Olejniczak, R. Szymanik)
18:30 Jannik Sinner - Shintaro Moshizuki (kom. P. Chłystek)
Polsatsport.pl:
kort nr 3 (od godz. 12:00)
Hsieh/Wang - Mertens/Zhang
Starodubcewa/Stearns - Muhammad/Stollar
Willis/Watson - Harrison/Zhang
Gonzalez-Galino - Hewitt (turniej chłopców)
kort nr 4 (od godz. 12:00)
Antonius - Lawlor (turniej chłopców)
Popa - Efremova (turniej dziewczynek)
Makarova - Griffiths (turniej dziewczynek)
Channon - Sik (turniej chłopców)
kort nr 5 (od godz. 12:00)
Ciurnelli - Kisimov (turniej chłopców)
Hoo - Knight (turniej dziewczynek)
Storck Franca - Mackenzie (turniej chłopców)
Kovackova - Chang (turniej dziewczynek)
kort nr 6 (od godz. 12:00)
De Bresser - Lagaev (turniej dziewczynek)
Doig - Gonzalez (turniej chłopców)
Suszkowa - Thamm (turniej dziewczynek)
Page - Ogunsakin (turniej chłopców)
Behrmann - Zhalgasbay (turniej chłopców)
kort nr 8 (od godz. 12:00)
Britton - Larraya Guidi (turniej dziewczynek)
Thomas - Neimanis (turniej chłopców)
Smart - Alame (turniej dziewczynek)
Suljic - Azam (turniej chłopców)
Sekerkova - Clarke (turniej dziewczynek)
kort nr 15 (od godz. 12:00)
Zoldakova - Yoshida (turniej dziewczynek)
Rybkin - Watanabe (turniej chłopców)
Reisach - Bolivar Idarraga (turniej chłopców)
Berezina - Preston (turniej dziewczynek)
Hettlerova - Hazelitt (turniej dziewczynek)
kort nr 16 (od godz. 12:00)
Gribaldo - Secord (turniej chłopców)
Esquiva Banuls - Zajickova (turniej dziewczynek)
Combs - Lacinova (turniej dziewczynek)
Sloboda - Nurlanuly (turniej chłopców)
Tabata - Kusy (turniej chłopców)