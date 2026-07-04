Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

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Jak codziennie, kibice zgromadzeni na obiekcie mogli oczekiwać wielu emocji, pięknych zagrań i niespodziewanych wyników. Rywalizacja wkracza bowiem na coraz wyższy poziom.

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 04.07 (WIDEO):

Emma Navarro - Marta Kostiuk

Ludmiła Samsonowa - Marie Bouzkova

Daria Snigur - Ashlyn Krueger

Elise Mertens - Jelena Rybakina

Jasmine Paolini - Maria Sakkari

Alexandra Eala - Iga Świątek

Sorana Cirstea - Linda Noskova

Amanda Anisimova - Madison Keys

KP, Polsat Sport