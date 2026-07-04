Wimbledon 2026. Wyniki i skróty sobotnich meczów mężczyzn (WIDEO)

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 04.07 (WIDEO)
Trwa na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów mężczyzn podczas Wimbledonu 2026 - sobota 4 lipca.
Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.
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Jak codziennie, kibice zgromadzeni na obiekcie mogli oczekiwać wielu emocji, pięknych zagrań i niespodziewanych wyników. Rywalizacja wkracza bowiem na coraz wyższy poziom.
Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.
Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 04.07 (WIDEO):
Alex De Minaur - Zachary Svajda
Karen Chaczanow - Flavio Cobolli
Jiri Lehecka - Jaume Munar
Zizou Bergs - Arthur Fery
Taylor Fritz - Lorenzo Sonego
Marcos Giron - Alexander Zverev
Grigor Dimitrow - Matteo Berrettini
Frances Tiafoe - Alexander BublikPrzejdź na Polsatsport.pl