Wimbledon 2026. Wyniki i skróty sobotnich meczów mężczyzn (WIDEO)

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

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Jak codziennie, kibice zgromadzeni na obiekcie mogli oczekiwać wielu emocji, pięknych zagrań i niespodziewanych wyników. Rywalizacja wkracza bowiem na coraz wyższy poziom.

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 04.07 (WIDEO):

Alex De Minaur - Zachary Svajda

Karen Chaczanow - Flavio Cobolli

Jiri Lehecka - Jaume Munar

Zizou Bergs - Arthur Fery

Taylor Fritz - Lorenzo Sonego

Marcos Giron - Alexander Zverev

Grigor Dimitrow - Matteo Berrettini

Frances Tiafoe - Alexander Bublik

KP, Polsat Sport