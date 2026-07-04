Wimbledon: Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Wrocławianin w tegorocznym turnieju na londyńskich kortach spisuje się znakomicie i w drodze do 1/8 finału stracił dotychczas zaledwie seta. W pierwszej rundzie Polak odprawił 3:0 Norwega Caspra Ruuda, w drugiej rundzie pokonał - również 3:0 - Austriaka Sebastiana Ofnera, a jedyną partię stracił w wygranym w czterech setach pojedynku z Tommym Paulem.

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Przeciwnikiem Huberta Hurkacza w walce o ćwierćfinał Wimbledonu będzie doświadczony Niemiec Jan-Lennard Struff, który rozpoczął turniej od dwóch pięciosetowych batalii z Argentyńczykiem Sebastianem Baezem i Amerykaninem Brandonem Nakashimą, a w trzeciej rundzie sprawił sporą niespodziankę, odprawiając w trzech (choć bardzo wyrównanych) setach półfinalistę z 2023 roku, Daniiła Miedwiediewa.

Wrocławianin i jego sąsiad zza Odry mierzyli się dotychczas cztery razy: dwa pierwsze mecze wygrał Struff, ale dwa kolejne - w Bazylei i Dubaju - padły łupem "Hubiego". Jak będzie tym razem?

Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Struff na Wimbledonie?

Starcie Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff odbędzie się w niedzielę, 5 lipca, jako trzecie tego dnia na korcie numer dwa, na którym zmagania rozpoczynają się o godzinie 12.00 polskiego czasu. Hurkacz wyjdzie na kort około godziny 16.00, po zakończeniu meczu Muchova - Krejcikova.. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 13.00 w Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.