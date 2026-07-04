Wimbledon: Jiri Lehecka - Jaume Munar. Relacja live i wynik na żywo
Jiri Lehecka i Jaume Munar zmierzą się w meczu trzeciej rundy Wimbledonu 2026. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Przed nami kolejny mecz wielkoszlemowego turnieju tenisowego! Wimbledon to nie tylko tenisowy turniej, ale element brytyjskiej kultury. Tradycyjnymi barwami zawodów są ciemnozielony i fioletowy, a tenisiści i tenisistki są zobowiązani do białych strojów. Na trybunach zasiada wielu celebrytów i postaci z pierwszych stron gazet, a nieodzownym elementem i skojarzeniem z Wimbledonem pozostają truskawki z bitą śmietaną serwowane podczas zawodów.
Wśród kobiet tytułu broni Iga Świątek, która w zeszłym roku dokonała niesamowitej sztuki i pokonała Amandę Anisimową bez straty gema. Wśród panów najlepszy na trawiastych kortach Wimbledonu był Włoch - Jannik Sinner.
Tegoroczne zmagania na Wimbledonie zaplanowane są w dniach 29 czerwca - 12 lipca.
Relacja live i wynik na żywo z meczu Lehecka - Munar na Polsatsport.pl.
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