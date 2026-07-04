Filip Pieczonka i Vit Kopriva wyjątkowo szybko zameldowali się w drugiej rundzie Wimbledonu, jeśli chodzi o zmagania w deblu. Yannick Hanfmann i Jan-Lennard Struff poddali bowiem spotkanie walkowerem i nie wyszli na kort.

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W kolejnej rundzie Pieczonka i Kopriva zmierzą się z parą Doumbia i Reboul. Francuzi zapewnili sobie awans po ciężkim boju. W trzech setach ograli duet Vasil Kirkov/Bart Stevens (2:6, 7:5, 6:3).

Wcześniej w pierwszej rundzie debla odpadli Karol Drzewiecki i Kamil Majchrzak oraz Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kopriva/Pieczonka - Doumbia/Reboul na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport