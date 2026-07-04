Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 04.07

Tenis

Trwa najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata. Szóstego dnia rywalizacji w Londynie zobaczymy między innymi mecz Igi Świątek. Darmowe transmisje meczów Wimbledonu 4 lipca na Polsatsport.pl.

Mecz tenisa na trawiastym korcie Wimbledonu, z zawodniczkami w akcji i licznymi widzami na trybunach.
fot. AFP
Mecze Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu

Turniej główny Wimbledonu 2026 rozpoczął się 29 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 12 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 11 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

 

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Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota  64,2 miliona funtów do zdobycia.

Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 04.07

Kort nr 3 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 4 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 5 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 6 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 7 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 9 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 10 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 11 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 15 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 16 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Jak co roku, mecze Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

PAP
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