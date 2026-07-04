Wisła Kraków - Karwina na żywo. Relacja live i wynik online
Wisła Kraków - Karwina to spotkanie towarzyskie w ramach przygotowań do nowego sezonu. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Trwają przygotowania polskich klubów do nowego sezonu 2026/2027. W poprzednich rozgrywkach w PKO BP Ekstraklasie działo się niezwykle wiele - po mistrzostwo sięgnął Lech Poznań, natomiast z elitą pożegnały się Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
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Równie ciekawie było na zapleczu ekstraklasy - po kilkuletniej przerwie do elity wraca Wisła Kraków. Awans wywalczyły też Śląsk Wrocław i Wieczysta Kraków, która po emocjonującym finale barażów pokonała Chrobrego Głogów.
Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Karwina na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl