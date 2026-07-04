Z Ekstraklasy do Japonii! Raków poinformował o odejściu piłkarza

Rocha ma 29 lat i zanim trafił do Polski grał w klubach z Portugalii, Brazylii, Włoch, Hiszpanii, Francji i Belgii.

ZOBACZ TAKŻE: "To byłaby największa sensacja". Zostali bohaterami mundialu

W trakcie sezonu 2022/23 został zawodnikiem Radomiaka Radom, w którym 56 razy zagrał w ekstraklasie i strzelił 21 goli. W barwach Rakowa grał od początku 2025 roku, ale jesień ostatniego sezonu spędził na wypożyczeniu do Zagłębia Lubin (11 występów i siedem goli).

W barwach częstochowskiego zespołu w sumie rozegrał 42 mecze i zdobył cztery bramki. Z Rakowem wywalczył wicemistrzostwo kraju (2025) i awansował do finału Pucharu Polski (2026).

Rocha, którego kontrakt obowiązywał do czerwca 2028, przenosi się do Chiby na zasadzie transferu definitywnego. Nowy sezon japońskiej ekstraklasy, która rywalizuje systemem jesień-wiosna, rozpocznie się 8 sierpnia.

KP, PAP