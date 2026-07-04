Z Ekstraklasy do Japonii! Raków poinformował o odejściu piłkarza

Piłka nożna

Występujący w piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa poinformował, że z klubu odchodzi Leonardo Rocha. Portugalski napastnik przenosi się do drużyny japońskiej ekstraklasy JEF United Ichihara Chiba.

Piłkarz w czerwonej koszulce i niebieskich spodenkach świętuje na boisku piłkarskim przed trybunami kibiców.
fot. Cyfrasport
Leonardo Rocha przenosi się do japońskiej Chiby

Rocha ma 29 lat i zanim trafił do Polski grał w klubach z Portugalii, Brazylii, Włoch, Hiszpanii, Francji i Belgii.

 

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W trakcie sezonu 2022/23 został zawodnikiem Radomiaka Radom, w którym 56 razy zagrał w ekstraklasie i strzelił 21 goli. W barwach Rakowa grał od początku 2025 roku, ale jesień ostatniego sezonu spędził na wypożyczeniu do Zagłębia Lubin (11 występów i siedem goli).

 

W barwach częstochowskiego zespołu w sumie rozegrał 42 mecze i zdobył cztery bramki. Z Rakowem wywalczył wicemistrzostwo kraju (2025) i awansował do finału Pucharu Polski (2026).

 

Rocha, którego kontrakt obowiązywał do czerwca 2028, przenosi się do Chiby na zasadzie transferu definitywnego. Nowy sezon japońskiej ekstraklasy, która rywalizuje systemem jesień-wiosna, rozpocznie się 8 sierpnia. 

KP, PAP
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EKSTRAKLASALEONARDO ROCHAPIŁKA NOŻNA
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