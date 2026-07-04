Znamy ostatniego uczestnika 1/8 finału. Wszystko już jasne

Kolumbia bardzo dobrze spisywała się w fazie grupowej. Zespół z Ameryki Południowej zanotował w niej dwa zwycięstwa i jeden remis. Siedmiopunktowy dorobek pozwolił drużynie prowadzonej przez Nestora Lorenzo na wygranie grupy K.

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To natomiast poskutkowało starciem z Ghaną w 1/16 finału. Afrykański zespół awansował do fazy pucharowej z trzeciego miejsca w swojej grupie. Piłkarze Carlosa Queiroza uplasowali się za plecami Anglików i Chorwatów.



Spotkanie od początku toczone było w dobrym tempie. Obie drużyny chciały zdobyć bramkę, nie marnowały czasu na przesadne wzajemne badanie swoich możliwości. W konsekwencji otwartej gry już w 14. minucie padł pierwszy gol. Strzelił go Jhon Arias.



Pomimo sześciu oddanych przez Afrykańczyków strzałów, do przerwy wynik nie zmienił się. Było 1:0 dla Kolumbii.



Po zmianie stron obraz meczu był podobny. Obie drużyny wciąż szukały okazji bramkowych, choć brakowało im konkretów. Im bliżej było jednak końca spotkania, tym mocniej Kolumbia skupiała się na obronie wyniku.



Ostatecznie reprezentacji z Ameryki Południowej udało się dowieźć skromne prowadzenie do samego końca. Tym samym Kolumbia awansowała do 1/8 finału, w której zmierzy się ze Szwajcarią.

Kolumbia - Ghana 1:0 (1:0)

Bramka: Jhon Arias 14

Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma, Arias (Quintero 73) - Rodriguez (Rios 46), Diaz (Campaz 90), Cordoba (Suarez 8)

Ghana: Zigi - Senaya (Seidu 13), Luckassen, Opoku, Mensah - Partey, Williams (Issahaku 62), Yirenkyi (Kwabena Adu 79), Sibo (Owusu 62), Semenyo - Ayew (Nuamah 79)

Pary i terminarz 1/8 finału MŚ 2026:

4 lipca, sobota

19:00 Kanada - Maroko

23:00 Paragwaj - Francja



5 lipca, niedziela

22:00 Brazylia - Norwegia



6 lipca, poniedziałek

02:00 Meksyk - Anglia

21:00 Portugalia - Hiszpania

7 lipca, wtorek

02:00 USA - Belgia

18:00 Argentyna - Egipt

22:00 Szwajcaria - Kolumbia