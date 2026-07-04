Zwycięstwo skromne, ale radość ogromna! Trener ocenił Kolumbię po awansie

- Prawda jest taka, że chłopcy zagrali fantastyczny mecz. Chwilami trochę się cofaliśmy, przeciwnik to dobrze zorganizowany zespół i trochę nam utrudniał zadanie, ale mieliśmy sześć lub siedem okazji, żeby zdobyć jeszcze jedną bramkę. Wyobrażam sobie świętowanie w kraju po awansie do 1/8 finału. W Kolumbii impreza zaczyna się z byle powodu - powiedział argentyński szkoleniowiec.

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Nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu otrzymał napastnik Luis Diaz, którego w strzelaniu goli tym razem wyręczył Jhon Arias.

- Myślę, że byłoby idealnie, gdybym strzelił jeszcze jednego gola. Tego właśnie chciałem i do tego dążyłem - skomentował piłkarz Bayernu Monachium.

Trener reprezentacji Ghany Portugalczyk Carlos Queiroz przyznał, że wygrała drużyna lepsza.

- To był intensywny mecz, trudny dla obu drużyn, jak się spodziewałem. Kolumbia rozpoczęła tak, jak się spodziewaliśmy: pełna prędkość, duża intensywność, podania. Staraliśmy się im odpowiedzieć i ich zatrzymać, ale niestety zbyt wcześnie straciliśmy bramkę. Ogólnie rzecz biorąc, kolumbijska drużyna kontrolowała mecz znacznie lepiej. Były jednak momenty, w których Ghana z sercem i pełną determinacją wywierała na nich presję. Staraliśmy się atakować, stwarzać okazje. Jednak z jakiegoś powodu ostatnie podanie nie było odpowiedniej jakości - ocenił Queiroz.

W 1/16 finału Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią, która dzień wcześniej pokonała Algierię 2:0.

KP, PAP