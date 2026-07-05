Brązowy medal Polaka na zakończenie MMŚ

Niedziela była ostatnim dniem mistrzostw świata juniorów i U-23 w slalomie kajakowym i kayak crossie, a właśnie ten dzień poświęcono na wyścigi czwórek w tej drugiej dyscyplinie. Oczywiście nie brakowało w niej Polaków, tym bardziej, że podczas próby czasowej, która była jednocześnie kwalifikacjami do rywalizacji head-to-head, Polacy wywalczyli dwa medale. Marek Kulczycki został mistrzem świata juniorów, a Dominika Brzeska zdobyła brąz w U-23.

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Ale nie tylko ta dwójka startowała w bezpośrednich pojedynkach. Niedzielne zmagania rozpoczęły się od kategorii U-23. Jako pierwsza z reprezentacji Polski na rampie pojawiła się Dominika Danek. Choć na początku wyścigu miała nieco straty do rywalek, to potem w pięknym stylu wyszła na drugie miejsce i awansowała do ćwierćfinału! Podobnie wyglądał wyścig Brzeskiej i ona również zakwalifikowała się do dalszej fazy zawodów! Niestety, obie nasze zawodniczki miały dużo pecha w biegach ćwierćfinałowych. Najpierw Danek została skutecznie przyblokowana przez rywalkę na jednej z bojek, a Brzeska została uderzona w wiosło, przez co wypadło jej ono z rąk.

– W pierwszym wyścigu na metę dopłynęłam druga. W drugim biegu prowadziłam, jednak zawodniczka płynąca za mną uderzyła dziobem kajaka w moje wiosło. W efekcie wypadło mi ono z ręki, zabrakło jednego pociągnięcia i nie zdążyłam do kolejnej bramki. Taki jest ten sport i takie sytuacje się zdarzają. Muszę się z tym pogodzić, choć liczyłam na zdecydowanie więcej – mówiła smutna na mecie Brzeska.

– Z time trialu nie jestem do końca zadowolona, bo u góry trasy popełniłam błąd. Za to z wyścigów crossowych mogę być zadowolona. Niewiele zabrakło, na końcu już myślałam, że uda mi się wyprzedzić rywalkę, ale obroniła swoją pozycję aż do samej mety. Ostatecznie się nie udało, ale mimo wszystko jestem zadowolona ze swojego występu. Myślę, że całe zawody mogę zaliczyć do udanych. W naszej kadrze młodzieżowej wszyscy się wspieramy. Dobrze się dogadujemy, kibicujemy sobie nawzajem i pomagamy sobie przed każdym startem. To naprawdę fajna atmosfera, która dodaje motywacji - podkreśliła Danek.

Jeśli chodzi o młodzieżowców, to już na etapie eliminacji z rywalizacji odpadł Mikołaj Mastalski, który był trzeci w swoim biegu. Również Marcin Kościukiewicz, który podczas MŚ w Krakowie skupił się jedynie na kayak crossie, także przyjechał na metę trzeci i zakończył swoją przygodę z zawodami.

W drugiej części niedzielnych zmagań na trasę wyjechali juniorzy, a przypomnijmy, że "Biało-Czerwoni" w tej kategorii wiekowej w komplecie awansowali do wyścigów czwórek. Nasze panie nie zdołały jednak awansować do ćwierćfinałów. Zarówno Patrycja Iwaniec, Aleksandra Dusik, jak i Katarzyna Popielak odpadły już w kwalifikacjach. Podobny scenariusz spotkał Konrada Kulczyckiego i Macieja Majdana. Z kolei świetnie prezentował się Marek Kulczycki, który już w time trialu pokazał, że będzie jednym z faworytów do złota. Choć nie miał łatwych wyścigów, to awansował do półfinału. W nim na metę przyjechał trzeci i widać było w nim wściekłość, ale… ukarani zostali Niemiec i Francuz. To oznaczało, że… awansował do finału! W nim na ostatniej bojce rywale wypchnęli go na trzecie miejsce, ale… znów karę otrzymał Czech Tobias Novak i… nasz zawodnik tym samym zdobył kolejny brązowy medal!

– Udało się wywalczyć brązowy medal i bardzo się z tego cieszę. Tym bardziej, że wielu polskich zawodników na tych zawodach kończyło rywalizację tuż za podium. Mnie udało się zdobyć medal, więc to na pewno jest powód do satysfakcji. Z drugiej strony pozostaje spory niedosyt. Uważam, że byłem w stanie powalczyć o złoto i wierzę, że było ono w moim zasięgu. Ale taki jest kayak cross, to bardzo nieprzewidywalna konkurencja, w której dosłownie wszystko może się wydarzyć. Po finale towarzyszyły mi mieszane emocje. Najpierw po półfinale byłem przekonany, że odpadłem, bo dopłynąłem na trzecim miejscu, które nie dawało awansu. Później okazało się, że jeden z rywali popełnił błąd na trasie i dostał karę, dzięki czemu znalazłem się w finale. W nim przez długi czas płynąłem na drugim miejscu za liderem. Próbowałem go zaatakować i wyprzedzić przy bramce. Zaryzykowałem, ale tym razem się to nie opłaciło. Dogonili mnie dwaj kolejni zawodnicy i zrobiło się naprawdę ciasno. Na metę dopłynąłem czwarty, ale jeden z rywali również popełnił błąd na trasie i został ukarany, dzięki czemu ostatecznie zdobyłem brązowy medal. Można dyskutować, czy na niego zasłużyłem, skoro fizycznie minąłem metę jako czwarty, ale w tej konkurencji liczy się cały przejazd i obowiązujące przepisy. Ostatecznie medal jest mój i bardzo go doceniam. To były dla mnie bardzo udane mistrzostwa. Chyba nikomu nie udało się zdobyć trzech indywidualnych medali, więc pod tym względem mogę być naprawdę zadowolony. Marzyłem o trzech złotych medalach, wracam z jednym złotem i dwoma brązowymi. Oczywiście zawsze chce się więcej, ale taki dorobek biorę w ciemno – mówi Kulczycki.

Łącznie "Biało-Czerwoni" podczas mistrzostw świata juniorów i U-23 w Krakowie wywalczyli cztery medale: jeden złoty i trzy brązowe. Okazję do zdobywania kolejnych krążków w swoich kategoriach na arenie międzynarodowej będą mieli jeszcze podczas mistrzostw Europy, które zaplanowano we francuskim Epinal (6-9 sierpnia).

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Informacja prasowa PZKaj