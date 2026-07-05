Latający Hubert Hurkacz! Spektakularna akcja przed kontuzją w Wimbledonie (WIDEO)

Tenis

Hubert Hurkacz grał z Janem-Lennardem Struffem w czwartej rundzie Wimbledonu. W drugim secie rywalizacji Polak w niesamowity sposób uratował piłkę, a co więcej - swoim zagraniem wywalczył punkt! Niestety później był zmuszony poddać mecz z powodu problemów zdrowotnych.

Tenisista Hubert Hurkacz z rakietą na korcie, obok zdjęcie zawodnika w poślizgu przy siatce.
fot. AFP, Polsat Sport
Hubert Hurkacz w niesamowity sposób wybronił piłkę

Obaj panowie bardzo dobrze funkcjonowali na serwisie, ale to nie był jedyny ich atut. Świetnie prezentowali się także przy sieci. Szczególnie można było to zauważyć w drugim secie. 

 

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Przy stanie 2:3 i 40:40 przy serwisie Hurkacza doszło bowiem do niesamowitej wymiany. Struff znakomicie wybronił atak Polaka, ale ten nie pozostał mu dłużny. Rzutem w prawą stronę "wyciągnął" piłkę z samego boku kortu, kierując ją na stronę rywala! Tego zagrania Niemiec już nie dał rady odbić i punkt padł łupem 29-latka z Wrocławia. 

 

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Ostatecznie całe spotkanie padło łupem Struffa, który wygrał po kreczu Polaka w piątej partii. Hurkacz od końcówki trzeciego seta zmagał się z problemami zdrowotnymi.

 

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HUBERT HURKACZTENISWIMBLEDON
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