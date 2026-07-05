Dramat Hurkacza na Wimbledonie. Tak rywal skomentował jego kontuzję
Hubert Hurkacz przegrał z Janem-Lennardem Struffem przez krecz w czwartym secie przy stanie 6:3, 7:6 (5), 6:7 (2), 5:7, 2:4. Polakowi zbyt mocno doskwierały problemy zdrowotne, co ostatecznie spowodowało poddanie meczu. - Szkoda tej sytuacji, bo Hurkacz to jeden z najmilszych gości w tourze - powiedział Struff.
Przypomnijmy - Hurkacz poddał niedzielne spotkanie w piątym secie. Polak prowadził już 2:0 w setach, ale nabawił się kontuzji i nie był w stanie kontynuować gry.
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Po spotkaniu Struff zabrał w tej sprawie głos. Niemiec współczuł Polakowi, doceniając klasę Hurkacza i to, jakim jest człowiekiem.
- Szkoda tej sytuacji, bo Hurkacz to jeden z najmilszych gości w tourze - powiedział Struff w rozmowie na korcie.
Kolejnym rywalem doświadczonego Niemca będzie triumfator meczu Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki.
To kolejna kontuzja Hurkacza podczas Wimbledonu. Dwa lata temu doznał poważnego urazu, który wykluczył go z gry na wiele miesięcy.Przejdź na Polsatsport.pl