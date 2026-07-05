Dramat Hurkacza na Wimbledonie. Tak rywal skomentował jego kontuzję

Przypomnijmy - Hurkacz poddał niedzielne spotkanie w piątym secie. Polak prowadził już 2:0 w setach, ale nabawił się kontuzji i nie był w stanie kontynuować gry.

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Po spotkaniu Struff zabrał w tej sprawie głos. Niemiec współczuł Polakowi, doceniając klasę Hurkacza i to, jakim jest człowiekiem.

- Szkoda tej sytuacji, bo Hurkacz to jeden z najmilszych gości w tourze - powiedział Struff w rozmowie na korcie.

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Kolejnym rywalem doświadczonego Niemca będzie triumfator meczu Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki.

To kolejna kontuzja Hurkacza podczas Wimbledonu. Dwa lata temu doznał poważnego urazu, który wykluczył go z gry na wiele miesięcy.

BS, Polsat Sport