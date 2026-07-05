Dwa medale dla Polski podczas Mistrzostw Europy Juniorów klasy Formula Kite

We włoskiej Gizzerii od czwartku 2 lipca do niedzieli rywalizowało 56 żeglarzy i żeglarek w trzech kategoriach: Juniorów, Juniorek oraz Masters. Na linii startu stanęło czworo zawodników Kadry Narodowej Polskiego Związku Żeglarskiego w obu kategoriach juniorskich.

– Prawie codziennie wiało, z wyjątkiem jednego dnia, kiedy była burza i nie odbyły się żadne wyścigi. W związku z tym następnego dnia rozegrano o dwa wyścigi więcej. Ogólnie byłam bardzo dobrze przygotowana do regat, dlatego czułam się pewnie i nie popełniłam żadnych większych błędów – podsumowuje swój start Karolina Jankowska.

Mimo jednego dnia przerwy zawodnicy rozegrali po 14 wyścigów we flocie.

– Walka była naprawdę zacięta, szczególnie wśród pierwszych czterech zawodników. Każdy z nas mógł sięgnąć po złoto – mówi Jan Koszowski.

Choć nie stanął na podium klasyfikacji generalnej, zadowolenia ze swojego występu nie kryje również Marcel Stępniewski.

– Jestem bardzo zadowolony ze swojego wyniku. Było wiele przetasowań, ale mnie udawało się pływać dość równo i bez większych upadków – mówi zawodnik Kadry Narodowej PZŻ.



Niedziela przyniosła startującym wiele emocji. W sprzyjających warunkach rozegrano ostatnie wyścigi decydujące o miejscach na mistrzowskim podium, ale na tym emocje się nie zakończyły. Ze względu na bardzo małe różnice punktowe między czołowymi zawodnikami komisja musiała dokładnie przeliczyć wyniki, podczas gdy żeglarze czekali już na plaży. Ostatecznie po zwycięstwo w klasyfikacji europejskiej wśród chłopców sięgnął Francuz Nell De Jaham, a wśród dziewcząt – Svetlana Trusova, startująca jako indywidualna zawodniczka neutralna.

Informacja prasowa