Dyskwalifikacja na Wimbledonie! Tenisistka złamała regulamin

Tenis

Piętnastoletnia niemiecka tenisistka Ida Wobker została zdyskwalifikowana z juniorskiego turnieju wielkoszlemowego Wimbledon po tym, jak ze złości rzuciła rakietą o trawę, która po odbiciu się trafiła w trybuny - poinformowali w niedzielę organizatorzy.

Kort tenisowy z trybunami i budynkiem w tle
fot. PAP
Ida Wobker została zdyskwalifikowana z juniorskiego turnieju wielkoszlemowego Wimbledon

Do incydentu z udziałem Wobker doszło pod koniec drugiego seta sobotniego meczu pierwszej rundy singla dziewcząt. Rumunka Maria Valentina Pop wygrała pierwszego seta 6:0, a w drugim było 5:5, kiedy Niemka nie trafiła bekhandem i straciła panowanie nad sobą. Uderzyła rakietą w trawę, a ta odbiła się i wpadła w trybuny.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hurkacz nie miał wątpliwości. Ten moment zadecydował

 

Nie było jasne, czy rakieta uderzyła któregoś z widzów, ale Wobker podeszła na trybuny i odzyskała rakietę.

 

Po długim oczekiwaniu na ocenę arbitrów, sędzia główny ogłosił, że Wobker została ukarana za niesportowe zachowanie i została zdyskwalifikowana.

 

W turniejach juniorskich nie ma nagród pieniężnych, więc nie została ukarana grzywną.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najlepsze zagrania Igi Świątek w meczu z Alexandrą Ealą
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 