Dyskwalifikacja na Wimbledonie! Tenisistka złamała regulamin

Do incydentu z udziałem Wobker doszło pod koniec drugiego seta sobotniego meczu pierwszej rundy singla dziewcząt. Rumunka Maria Valentina Pop wygrała pierwszego seta 6:0, a w drugim było 5:5, kiedy Niemka nie trafiła bekhandem i straciła panowanie nad sobą. Uderzyła rakietą w trawę, a ta odbiła się i wpadła w trybuny.

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Nie było jasne, czy rakieta uderzyła któregoś z widzów, ale Wobker podeszła na trybuny i odzyskała rakietę.

Po długim oczekiwaniu na ocenę arbitrów, sędzia główny ogłosił, że Wobker została ukarana za niesportowe zachowanie i została zdyskwalifikowana.

W turniejach juniorskich nie ma nagród pieniężnych, więc nie została ukarana grzywną.

BS, PAP