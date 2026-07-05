Dyskwalifikacja na Wimbledonie! Tenisistka złamała regulamin
Piętnastoletnia niemiecka tenisistka Ida Wobker została zdyskwalifikowana z juniorskiego turnieju wielkoszlemowego Wimbledon po tym, jak ze złości rzuciła rakietą o trawę, która po odbiciu się trafiła w trybuny - poinformowali w niedzielę organizatorzy.
Do incydentu z udziałem Wobker doszło pod koniec drugiego seta sobotniego meczu pierwszej rundy singla dziewcząt. Rumunka Maria Valentina Pop wygrała pierwszego seta 6:0, a w drugim było 5:5, kiedy Niemka nie trafiła bekhandem i straciła panowanie nad sobą. Uderzyła rakietą w trawę, a ta odbiła się i wpadła w trybuny.
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Nie było jasne, czy rakieta uderzyła któregoś z widzów, ale Wobker podeszła na trybuny i odzyskała rakietę.
Po długim oczekiwaniu na ocenę arbitrów, sędzia główny ogłosił, że Wobker została ukarana za niesportowe zachowanie i została zdyskwalifikowana.
W turniejach juniorskich nie ma nagród pieniężnych, więc nie została ukarana grzywną.Przejdź na Polsatsport.pl