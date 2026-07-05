Eala pracowała nad tym bardzo długo. Świątek była bezradna

Iga Świątek nie obroni tytułu wywalczonego na kortach Wimbledonu w 2025 roku. Polska tenisistka przegrała w sobotę z Alexandrą Ealę 6:7 (9), 2:6 i zakończyła udział w turnieju na trzeciej rundzie. Tuż po meczu wyznała, że miała problem z wyjątkowo wolnym serwisem rywalki.

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- Przy wolnym serwisie musisz wejść w głąb kortu i nagle robi się on krótszy. Czułam, że muszę uderzać krócej. Nie potrafiłam się dostosować do tego serwisu. Ludziom może się wydać, że wolniejszy serwis jest łatwiejszy do odegrania, ale jest dokładnie odwrotnie - powiedziała.

Na te słowa bardzo szybko zareagowała Filipinka. Przyznała, że intensywnie pracuje nad podaniem.

- Nigdy nie dysponowałam potężnym serwisem, w porównaniu do wielu innych zawodniczek w tourze. Staram się z całych sił, aby moje podanie było atutem. Ale mam też wiele innych. Mam też poczucie, że znacznie się poprawiłam pod tym względem - przekazała, dodając, że jeśli Polka narzekała na jej serwis, to znaczy, że "wykonała swoją robotę".

Eala pokonała polską tenisistkę już drugi raz. Poprzednio dokonała tego w ubiegłym roku w ćwierćfinale turnieju w Miami. Nie dziwi zatem, że Świątek mówi wprost, że styl rywalki jest dla niej kłopotliwy.

- Bardzo miło słyszeć takie określenia. Wydaje mi się, że to nie jest tylko kwestia meczów z Igą. Jestem po prostu bardzo agresywną zawodniczką. Kiedy tylko mam okazję, to staram się ją wykorzystać. Na trawie wchodzę w kort. Sądzę, że najlepszym określeniem tego jest stwierdzenie, iż staram się być odważna. To mój cały pomysł na grę - stwierdziła, cytowana przez Sport.pl.

HP, Polsat Sport