Tomasz Hajto skreślił tego sędziego. Bezlitosne słowa

Reprezentacja Francji w nocy z soboty na niedzielę pokonała Paragwaj po golu Kyliana Mbappe, który wykorzystał rzut karny. Mecz nie mógł jednak podobać się kibicom. Było sporo przerw w grze oraz fauli Paragwajczyków. - Poprosiłem dwóch największych chłopaków, żeby pod koniec stanęli wokół Kyliana, bo rywale zamierzali go 'ściąć' - powiedział selekcjoner Didier Deschamps.

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Jak się okazało, Paragwajczycy atakowali też słownie trenera, nawiązując do jego niedawno zmarłej matki. Były reprezentant Polski Tomasz Hajto był zniesmaczony i uważa, że granica została przekroczona.

- Paragwaj wyglądał na zespół, który nadaje się do freak-fightów - przekazał w "Polsat Mundial Cast". - Tam już obelgi szły bez granic, kompletnie zero etyki - kontynuował. - To są bezmózgi - wtrącił, będący w studiu Marek Jóźwiak. - Możesz chcieć wygrać, ale walcząc i oddając całego siebie przez 90 minut - dopowiedział Hajto.

Ekspert Polsatu Sport skrytykował też sędziego Ilgiza Tantasheva, który nie pokazał Paragwajczykom nawet jednej żółtej kartki.

- Nie dostać kartki przez cały mecz za to, co oni wyprawiali... Mógłbyś obdarować cały mundial - przyznał. - Tam powinno wylecieć co najmniej trzech piłkarzy. Ten sędzia powinien być odsunięty na kolejne dwa-trzy lata - oznajmił 53-latek.

Hajto nie miał wątpliwości, że Szymon Marciniak pokazałby co najmniej trzy czerwone kartki i mecz by się uspokoił.

- Tutaj bym się zastanowił - zaczął Jóźwiak. - Dlaczego Szymon Marciniak nie dał czerwonej kartki Leo Messiemu w meczu z Algierią? To on gwizdał to spotkanie, więc myślę, że Szymon też podłączył się pod ten szereg błędów sędziowskich. Jest świetny, jest jednym z najlepszych, ale sędziowie są winni. Myślę, że są przez kogoś sterowani - podsumował.

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HP, Polsat Sport