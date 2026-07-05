Gdzie obejrzeć "Halo tu Wimbledon"?

Halo tu Wimbledon. Transmisja TV i stream online - 6.07
Trwa kolejna edycja Wimbledonu. To oznacza, że na anteny Polsatu Sport powrócił program "Halo tu Wimbledon", w którym omawiać będziemy najważniejsze wydarzenia z londyńskich kortów. Transmisja kolejnego odcinka programu w poniedziałek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go 6 lipca o godzinie 11:00.
Eksperci Polsatu Sport wezmą pod lupę niedzielne mecze na kortach Wimbledonu. W centrum uwagi znajdzie się między innymi Hubert Hurkacz, który walczył o awans do ćwierćfinału z Janem-Lennardem Struffem.
W programie zapowiemy również poniedziałkowe hity, w których m.in. zwycięzca French Open, Alexander Zverev, zmierzy się z Jirim Lehecką, a Alexandra Eala, czyli sensacyjna pogromczyni Igi Świątek, zagra z Jasmine Paolini.
Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.
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Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w poniedziałek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.