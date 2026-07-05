Gdzie obejrzeć "Halo tu Wimbledon"?

Eksperci Polsatu Sport wezmą pod lupę niedzielne mecze na kortach Wimbledonu. W centrum uwagi znajdzie się między innymi Hubert Hurkacz, który walczył o awans do ćwierćfinału z Janem-Lennardem Struffem.

W programie zapowiemy również poniedziałkowe hity, w których m.in. zwycięzca French Open, Alexander Zverev, zmierzy się z Jirim Lehecką, a Alexandra Eala, czyli sensacyjna pogromczyni Igi Świątek, zagra z Jasmine Paolini.

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w poniedziałek o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

Polsat Sport