Historia zatoczyła koło... Uraz znów pokonał Huberta Hurkacza na Wimbledonie

Wrocławianin w tegorocznym turnieju na londyńskich kortach spisywał się znakomicie i w drodze do 1/8 finału stracił zaledwie seta. W pierwszej rundzie Polak odprawił 3:0 Norwega Caspera Ruuda, w drugiej rundzie pokonał - również 3:0 - Austriaka Sebastiana Ofnera, a jedyną partię stracił w wygranym w czterech setach pojedynku z Tommym Paulem.

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O ćwierćfinał Hurkacz walczył z Janem-Lennardem Struffem. Po zwycięstwie w dwóch pierwszych setach Wrocławianin zaczął odczuwać ból, kilkukrotnie korzystał też z pomocy lekarzy. Ostatecznie poddał niedzielne spotkanie w piątym secie.

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To nie pierwszy raz, gdy Hurkacz przegrał nie z rywalem, a z urazem na Wimbledonie. Dwa lata temu w drugiej rundzie skreczował w dramatycznym tie-breaku czwartego seta pojedynku z Arthurem Filsem z powodu kontuzji prawej nogi. Zdarzenie to wykluczyło go z gry na wiele miesięcy. W 2025 roku Polaka w Londynie zabrakło.

Przypomnijmy, że największym sukcesem 29-latka na trawiastych kortach w Londynie pozostaje półfinał z 2021 roku.

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