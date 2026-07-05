Historyczne zwycięstwo Novaka Djokovicia. Wyprzedził Rogera Federera!

Robert IwanekTenis

Novak Djoković awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Siedmiokrotny triumfator tego turnieju pokonał w 1/8 finału kwalifikanta Romana Safiullina 7:6 (8-6), 6:3, 3:6, 6:3. Dla Serba było to wyjątkowe zwycięstwo, gdyż pozwoliło mu ono... wyprzedzić Rogera Federera!

Novak Djoković podczas meczu tenisowego, uderzający piłkę rakietą.
Fot. PAP
Novak Djoković odniósł rekordowe 106. zwycięstwo na Wimbledonie

Znakomity Szwajcar przed tegoroczną edycją Wimbledonu był rekordzistą turnieju pod względem zwycięstw w grze pojedynczej. Federer miał ich na koncie 105. Novak Djoković wyrównał to osiągnięcie już w piątek (3 lipca), wygrywając w czterech setach z Arthurem Rinderknechem, a w niedzielę został samodzielnym liderem w klasyfikacji wszech czasów londyńskiej imprezy, wygrywając po raz 106.

 

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O triumf nie było jednak łatwo. W pierwszym secie Safiullin prowadził już 5:2, ale Djokoviciowi udało się w kluczowym momencie przełamać rywala, doprowadzić do tie-breaka, a w nim po pełnej emocji wymianie ciosów wygrać 8-6. W drugiej partii Serb wygrał bez większych kłopotów (6:3), ale Safiullin nie zamierzał tanio sprzedać skóry i w trzeciej odsłonie pojedynku dwukrotnie przełamał utytułowanego przeciwnika, wygrywając 6:3. Czwarty set należał już jednak do murowanego faworyta. "Nole" już przy pierwszej okazji zapunktował przy serwisie kwalifikanta, a następnie spokojnie grał punkt za punkt, wygrywając 6:3 i zamykając pojedynek w czterech partiach.

 

39-letni Djoković ma szansę wyrównać w tym roku inny rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrał ośmiokrotnie. W dorobku zawodnik z Belgradu ma łącznie 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court.

 

W ćwierćfinale tegorocznego Wimbledonu rozstawiony z siódemką "Nole" zmierzy się ze zwycięzcą meczu Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina.

 

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