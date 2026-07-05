Historyczne zwycięstwo Novaka Djokovicia. Wyprzedził Rogera Federera!

Znakomity Szwajcar przed tegoroczną edycją Wimbledonu był rekordzistą turnieju pod względem zwycięstw w grze pojedynczej. Federer miał ich na koncie 105. Novak Djoković wyrównał to osiągnięcie już w piątek (3 lipca), wygrywając w czterech setach z Arthurem Rinderknechem, a w niedzielę został samodzielnym liderem w klasyfikacji wszech czasów londyńskiej imprezy, wygrywając po raz 106.

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O triumf nie było jednak łatwo. W pierwszym secie Safiullin prowadził już 5:2, ale Djokoviciowi udało się w kluczowym momencie przełamać rywala, doprowadzić do tie-breaka, a w nim po pełnej emocji wymianie ciosów wygrać 8-6. W drugiej partii Serb wygrał bez większych kłopotów (6:3), ale Safiullin nie zamierzał tanio sprzedać skóry i w trzeciej odsłonie pojedynku dwukrotnie przełamał utytułowanego przeciwnika, wygrywając 6:3. Czwarty set należał już jednak do murowanego faworyta. "Nole" już przy pierwszej okazji zapunktował przy serwisie kwalifikanta, a następnie spokojnie grał punkt za punkt, wygrywając 6:3 i zamykając pojedynek w czterech partiach.

39-letni Djoković ma szansę wyrównać w tym roku inny rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrał ośmiokrotnie. W dorobku zawodnik z Belgradu ma łącznie 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court.

W ćwierćfinale tegorocznego Wimbledonu rozstawiony z siódemką "Nole" zmierzy się ze zwycięzcą meczu Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina.