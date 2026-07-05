Holandia 16. raz rywalem Polski o punkty

Polacy są od marca pewni udziału w drugiej fazie walki o mundial. W 5. kolejce, w piątek, rozgromili w Wiedniu Austrię 123:77 i mają komplet zwycięstw. Holendrzy natomiast ulegli po wyrównanej walce, przed własną publicznością, Łotwie, piąteją drużyną ostatnich MŚ, 69:72 i z bilansem 2-3 zajmują drugą lokatę w tabeli.

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Ostatnim starciem biało-czerwonych z „Oranjes” był grudniowy pojedynek w Hadze, który miał niecodzienny przebieg. Biało-czerwoni prowadzili tylko dwa razy - w pierwszej (3:2) i ostatniej minucie, w sumie 83 sekundy. W trzeciej kwarcie Polacy przegrywali nawet 21 punktami. Tym samym mecz przeszedł do historii polskiej koszykówki jako jeden z najbardziej spektakularnych „powrotów” drużyny narodowej.

Czołowymi koszykarzami Holandii w pierwszym meczu z Polską byli: Yannick Franke (26 pkt) i Keye van der Vuurst (18 pkt). Przeciw Łotwie zabrakło tego pierwszego, a der Vuurst, występujący w lidze tureckiej, był najlepszym graczem gospodarzy - uzyskał 23 pkt, osiem zbiórek i pięć asyst.

Wśród Polaków najlepsi byli w Hadze w grudniu kapitan Mateusz Ponitka - 22 pkt i 9 zbiórek oraz naturalizowany Amerykanin Jerrick Harding (17 pkt), którego tym razem zabraknie w Krakowie.

Koszykarze z Królestwa Niderlandów zajmują 51. lokatę w rankingu FIBA i 27. w Europie. Polska jest, odpowiednio, 19. i 13.

W finałach mistrzostw świata „Oranje” zagrali raz - w 1986 r. w Hiszpanii, gdzie zajęli 14. lokatę. Biało-czerwoni w mundialu uczestniczyli dwukrotnie - 1967 roku zajęli piąte miejsce, a w 2019 - ósme. Holendrzy, z byłym liderem kadry Worthy de Jongiem, zdobyli natomiast złoty medal IO w Paryżu w koszykówce 3x3.

W składzie drużyny poniedziałkowych rywali po raz kolejny w kwalifikacjach zabraknie jedynego holenderskiego koszykarza występującego w NBA - Quintena Posta z Golden State Warriors. Środkowy zdobywał dla „Wojowników” w tym sezonie średnio 7,7 pkt i miał 4 zbiórki. Pod koniec rozgrywek sezonu zasadniczego zmagał się z bólem prawej stopy i od kwietnia nie grał.

Bilans meczów o punkty Polska - Holandia (11-4)

ME 1947 Polska - Holandia 40:23

ME 1967 Polska - Holandia 69:65

Turniej kwal. IO 1972 Polska - Holandia 62:58

Turniej kwal. IO 1972 Holandia - Polska 76:64

ME 1975 Polska - Holandia 86:66

Prekwal. do IO 1976 Polska - Holandia 94:90

ME 1979 Holandia - Polska 94:78

ME 1983 Holandia - Polska 73:63

ME 1985 Polska - Holandia 102:100

ME 1987 Polska - Holandia 91:84

O utrzymanie się w Dyw. A ME 2005 Holandia - Polska 96:76

El. MŚ 2019 Polska - Holandia 105:78

El. MŚ 2019 Polska - Holandia 85:76

ME 2022 Polska - Holandia 75:69

El. MŚ 2027 Holandia - Polska 83:85

MS, PAP