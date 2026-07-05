Hurkacz - Struff. Skrót meczu (WIDEO)

Od czwartego seta Polak zaczął się uskarżać na problemy w okolicy żeber, nie mógł skręcać ciała. Kilka razy prosił o pomoc fizjoterapeutę, aż w końcu zdecydował się poddać mecz.

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Na otwarcie obecnej edycji Hurkacz wygrał z rozstawionym z numerem 11. Norwegiem Casperem Ruudem 6:4, 6:2, 7:6 (9-7), następnie z Austriakiem Sebastianem Ofnerem 7:6 (10-8), 6:4, 6:4 i rozstawionym z numerem 21. Amerykaninem Tommym Paulem 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2.

Najlepszym wynikiem Hurkacza w Londynie jest półfinał z 2021 roku.

Hurkacz - Struff. Skrót meczu:

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Jan-Lennard Struff (Niemcy) - Hubert Hurkacz (Polska) 3:6, 6:7 (5-7), 7:6 (7-2), 7:5, 4:2 i krecz Hurkacza.

BS, PAP