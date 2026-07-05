Katastrofa Verstappena! Poznaliśmy zwycięzcę GP Wielkiej Brytanii

Moto

Monakijczyk Charles Leclerc z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone, dziewiątą rundę mistrzostw świata.

Trzy bolidy Formuły 1 na torze wyścigowym, z czerwonym bolidem na pierwszym planie.
fot: PAP
Charles Leclerc (w środku, czerwony bolid)

To jego dziewiąte zwycięstwo w karierze. Lider cyklu Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa miał problemy techniczne i był 16.

 

Drugie miejsce zajął Brytyjczyk George Russell z Mercedesa, a trzecie jego rodak Lewis Hamilton z Ferrari.

 

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Wyścigu nie ukończył czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla, który na cztery okrążenia przed metą wypadł z toru, uszkodził bolid i się wycofał.

 

Liderem cyklu jest nadal Antonelli, na drugiej pozycji plasuje się Russell, a na trzeciej - Hamilton.

 

Leclerc prowadził od startu, gdy wyprzedził zdobywcę pole position Antonellego.

PAP
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