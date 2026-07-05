Kolejna triumfatorka Wimbledonu odpadła z tegorocznej edycji! Będzie nowa mistrzyni

Spotkanie trwało trzy sety, choć wszystko wskazywało na to, że zakończy się w dwóch partiach. Muchova prowadziła już bowiem 7:5, 5:2, ale ostatecznie Krejcikova wróciła do gry i doprowadziła do remisu.

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W trzecim secie Muchova odzyskała jednak kontrolę - wygrała 6:3 i wyeliminowała Krejcikovą z turnieju.

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Kolejną rywalką Muchovej będzie triumfatorka ze spotkania Aryna Sabalenka - Naomi Osaka.

Krejcikova wygrała Wimbledon w 2024 roku. Wówczas w wielkim finale pokonała Włoszkę Jasmine Paolini.

Czeszka to kolejna triumfatorka Wimbledonu, która już odpadła z tegorocznej edycji. W sobotę ze zmaganiami pożegnały się Iga Świątek i Jelena Rybakina.

W związku z odpadnięciem Krejcikovej, podczas Wimbledonu 2026 któraś z tenisistek wygra ten turniej po raz pierwszy. Wszystkie zawodniczki, które zwyciężyły kiedykolwiek w Wimbledonie, odpadły już z tegorocznej edycji.

Oprócz Świątek, Rybakiny i Krejcikovej, w tegorocznej edycji Wimbledonu zagrała jeszcze jedna triumfatorka tej imprezy - legendarna Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrała Wimbledon siedmiokrotnie; po raz ostatni w 2016 roku. Teraz przegrała jednak w pierwszej rundzie z Australijką Mayą Joint.

Od 2017 roku każdą edycję wygrywa inna zawodniczka. Seria to zostanie przedłużona.

Karolina Muchova - Barbora Krejcikova 7:5, 3:6, 6:3

BS, Polsat Sport