Kolejna triumfatorka Wimbledonu odpadła z tegorocznej edycji! Będzie nowa mistrzyni

Tenis

Karolina Muchova pokonała Barborę Krejcikovą w czeskim starciu podczas Wimbledonu. Tym samym triumfatorka tej wielkoszlemowej imprezy z 2024 roku już pożegnała się z tegoroczną edycją. Odpadnięcie Krejcikovej i wcześniejsze porażki między innymi Igi Świątek czy Jeleny Rybakiny oznaczają, że podczas tegorocznej edycji któraś z tenisistek wygra Wimbledon po raz pierwszy w karierze.

Karolina Muchova z rakietą tenisową podczas meczu
fot. PAP
Karolina Muchova pokonała rodaczkę Barborę Krejcikovą w Wimbledonie

Spotkanie trwało trzy sety, choć wszystko wskazywało na to, że zakończy się w dwóch partiach. Muchova prowadziła już bowiem 7:5, 5:2, ale ostatecznie Krejcikova wróciła do gry i doprowadziła do remisu. 

 

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W trzecim secie Muchova odzyskała jednak kontrolę - wygrała 6:3 i wyeliminowała Krejcikovą z turnieju.

 

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Kolejną rywalką Muchovej będzie triumfatorka ze spotkania Aryna Sabalenka - Naomi Osaka.

 

Krejcikova wygrała Wimbledon w 2024 roku. Wówczas w wielkim finale pokonała Włoszkę Jasmine Paolini.

 

Czeszka to kolejna triumfatorka Wimbledonu, która już odpadła z tegorocznej edycji. W sobotę ze zmaganiami pożegnały się Iga Świątek i Jelena Rybakina.

 

W związku z odpadnięciem Krejcikovej, podczas Wimbledonu 2026 któraś z tenisistek wygra ten turniej po raz pierwszy. Wszystkie zawodniczki, które zwyciężyły kiedykolwiek w Wimbledonie, odpadły już z tegorocznej edycji. 

 

Oprócz Świątek, Rybakiny i Krejcikovej, w tegorocznej edycji Wimbledonu zagrała jeszcze jedna triumfatorka tej imprezy - legendarna Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrała Wimbledon siedmiokrotnie; po raz ostatni w 2016 roku. Teraz przegrała jednak w pierwszej rundzie z Australijką Mayą Joint.

 

Od 2017 roku każdą edycję wygrywa inna zawodniczka. Seria to zostanie przedłużona.

 

Karolina Muchova - Barbora Krejcikova 7:5, 3:6, 6:3

BS, Polsat Sport
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BARBORA KREJCIKOVAKAROLINA MUCHOVATENISWIMBLEDON
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