Kolejny rekord świata podczas PŚ w Krakowie! Polki zajęły drugie miejsce

Wcześniej Polki w kwalifikacjach miały najlepszy wynik na świecie 13,09 i przystąpiły do finałów z pierwszego miejsca pucharowej drabinki. W ćwierćfinale odpadła druga polska drużyna z mistrzynią olimpijską z Paryża Aleksandrą Mirosław oraz Patrycją Chudziak. Ta ostatnia zaczęła rywalizację, ale w górnej partii popełniła błąd i odpadła od ściany, co uniemożliwiło Mirosław wystartowanie.

11-krotna rekordzistka świata, mistrzyni olimpijska z Paryża pożegnała się tym samym bez sportowej rywalizacji z polską publicznością. W zawodach indywidualnych dotarła do finału, ale popełniła w nim falstart - pierwszy w karierze - i została sklasyfikowana na czwartej pozycji. Już wcześniej utytułowana Polka zapowiedziała, że to jej ostatni sezon, a rywalizacja w Krakowie będzie jej ostatnią w Polsce. Pod koniec sierpnia weźmie jeszcze udział w mistrzostwach Europy we francuskim Laval.

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Zawody ze względu na wietrzną i zmienną pogodę, z prognozowanymi opadami deszczu, rozpoczęły się znacznie wcześniej niż planowano pierwotnie, a finały przewidziane na popołudnie rozegrano tuż po kwalifikacjach. Z powodu warunków atmosferycznych wycofało się z udziału w eliminacjach ponad 10 drużyn.

Siostry Kałuckie przeszły przez eliminacje jak burza, w finałach, aż do decydującej rozgrywki, spisywały się bardzo dobrze, nie popełniając praktycznie błędów. W 1/8 finału pokonały czasem 13,64 Kanadyjki (16,82), w ćwierćfinale były lepsze (13,46) od drugiego zespołu Chin (13,83). Awans do półfinału wywalczyły praktycznie bez walki, bo na jednym z pierwszych chwytów odpadła Hiszpanka Adriana Leslie Romero Perez.

W finale najpierw błąd popełniła jedna z Chinek, ale w górnej partii potknięcie przytrafiło się Natalii Kałuckiej. Startująca jako druga brązowa medalistka olimpijska Aleksandra Kałucka nie zdołała nadrobić strat siostry, która indywidualnie była w Krakowie druga. Trzecie miejsce zdobyły Indonezyjki (Desak Made Rita Dewi i Rajiah Sallsabillah), które były minimalnie lepsze (13,14) od Hiszpanek Romero Perez i Carli Martinez Vidal (13,52), trenowanych przez Mateusza Mirosława, męża i szkoleniowca mistrzyni olimpijskiej.

W rywalizacji panów finał także należał do Chińczyków - Jianguo Longa i Shouhonga Chu, który ustanowili rekord globu w półfinale 9,86 s. W walce o zwycięstwo Chińczycy uzyskali czas 11,07 i pokonali znakomicie radzących sobie i bijących rekordy Amerykanów Sama Watsona (triumfował indywidualnie w sobotę) i Zacha Hammera (11,72). Trzecie miejsce wśród panów wywalczyli Ukraińcy (10,73), którzy byli lepsi od Indonezyjczyków (13,55).

Kwalifikacje mężczyzn przeszła para Marcin Dzieński i Oskar Szalecki, uzyskując 11 sekund i kwalifikując się dalej z ostatniej 16. pozycji. W 1/8 finału trafili jednak na Chińczyków Longa i Chu, późniejszych triumfatorów, i przegrali z nimi o ponad sekundę, uzyskując 11,98 s. Duet Mikołaj Wróblewski - Robert Zając zajął 24. lokatę (12,57) i nie zakwalifikował się do finałów.

W składzie sztafet kobiecych zabrakło m.in. Amerykanki Emmy Hunt, która w sobotę na Rynku poprawiła o 0,04 s rekord świata Mirosław, uzyskując jako pierwsza kobieta czas poniżej 6 sekund - 5,99.

W sobotę w premierowych w historii wspinaczki na czas zawodach PŚ sztafet mieszanych triumfowali Hunt i Watson.

Zawody w stolicy Małopolski odbyły się drugi raz z rzędu, ale po raz pierwszy w drużynach. Przed rokiem triumfowali indywidualnie przedstawiciele Indonezji: Rita Dewi i Raharjati Nursamsa, a w tym ponownie Rita Dewi i Amerykanin Watson.

Następnym przystankiem tegorocznego cyklu PŚ będzie mekka wspinania Chamonix (11 lipca).

Główną imprezą sezonu są mistrzostwa Europy we francuskim Laval (28-29 sierpnia). Kolejne zmagania w PŚ to Guyiang (11-13 września) i Chongqing (18-20 września), a zakończenie pucharowego cyklu zaplanowano w Santiago de Chile (23-25 października).

Wyniki sztafet PŚ w Krakowie:

kobiety:



1. Chiny (Yafei Zhou - Lijuan Deng) 12,89 s

2. Polska (Aleksandra Kałucka - Natalia Kałucka) 14 s

3. Indonezja (Desak Made Rita Dewi - Rajiah Sallsabillah) 13,14 s

mężczyźni:



1. Chiny (Jianguo Long - Shouhong Chu) 11,07 s

2. USA (Sam Watson - Zach Hammer) 11,72 s

3. Ukraina (Jarosław Tkacz - Hryhorij Ilczyszyn) 10,73 s

PAP