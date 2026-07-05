Kolejny transfer Realu Madryt! Niedawno odpadł z mistrzostw świata

Kwoty transferu nie podano, ale na stronie internetowej Interu poinformowano, iż doszło do aktywacji zapisu o kwocie odstępnego. Według agencji ANSA wynosiła ona 20 milionów euro.

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W Interze Dumfries grał przez pięć ostatnich lat. Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Włoch, po trzy razy Puchar i Superpuchar kraju. Miał kontrakt ważny do 2028 roku.

"Holenderski boczny obrońca przechodzi do Realu po 207 meczach, 27 golach i 28 asystach oraz ośmiu trofeach. (...) Dla Denzela San Siro i Mediolan zawsze będą domem" - napisano w serwisie internetowym Interu w długim artykule o dokonaniach Dumfriesa w tym klubie.

Pozyskanie go to spełnienie jednej z obietnic wyborczych prezesa Florentino Pereza. Obiecał on też przed głosowaniem, że jeśli zostanie wybrany na kolejną kadencję, sprowadzi m.in. portugalskiego trenera Jose Mourinho i francuskiego środkowego obrońcę Ibrahimę Konate z Liverpoolu. W ich przypadku Perez także dotrzymał słowa.

Do "Królewskich" dołączyli tego lata ponadto Hiszpan Marc Cucurella i Portugalczyk Bernardo Silva.

PAP