Krecz Hurkacza. Co się stało? Kontuzja Hurkacza na Wimbledonie

Tenis

Hubert Hurkacz poddał niedzielne spotkanie Wimbledonu z Janem-Lennardem Struffem. Polak nie był w stanie kontynuować meczu z powodu kontuzji.

Tenisista Hubert Hurkacz w białej czapce i stroju, trzymający rakietę tenisową na tle trybun.
fot. PAP
Hubert Hurkacz musiał wycofać się z Wimbledonu z powodu kontuzji

Hurkacz po dwóch setach prowadził 2:0, ale zaczął mieć problemy ze zdrowiem w drugiej połowie meczu. Struff wygrał partię na 1:2 ze swojej perspektywy. Polak poprosił o pomoc fizjoterapeuty, a pod koniec czwartego seta udał się z lekarzem do szatni.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dyskwalifikacja na Wimbledonie! Tenisistka złamała regulamin

 

Jak się okazało, Hurkacz nie był w stanie kontynuować meczu i poddał się w połowie decydującego seta.


To kolejna kontuzja Hurkacza podczas Wimbledonu. Dwa lata temu doznał poważnego urazu, który wykluczył go z gry na wiele miesięcy.

Krecz Hurkacza. Kontuzja Hurkacza na Wimbledonie

Nie wiadomo było dokładnie, co stało się Hurkaczowi podczas meczu. Fizjoterapeuta w trakcie przerwy medycznej zajmował się plecami Polaka. Wrocławianin trzymał się także za okolice żeber. Jak później sam wyznał, naciągnął mięsień brzucha.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
HUBERT HURKACZTENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jan-Lennard Struff: Hubert Hurkacz to bardzo wymagający rywal, kompletny tenisista
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 