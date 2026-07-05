Krecz Hurkacza. Co się stało? Kontuzja Hurkacza na Wimbledonie

Hurkacz po dwóch setach prowadził 2:0, ale zaczął mieć problemy ze zdrowiem w drugiej połowie meczu. Struff wygrał partię na 1:2 ze swojej perspektywy. Polak poprosił o pomoc fizjoterapeuty, a pod koniec czwartego seta udał się z lekarzem do szatni.

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Jak się okazało, Hurkacz nie był w stanie kontynuować meczu i poddał się w połowie decydującego seta.



To kolejna kontuzja Hurkacza podczas Wimbledonu. Dwa lata temu doznał poważnego urazu, który wykluczył go z gry na wiele miesięcy.

Krecz Hurkacza. Kontuzja Hurkacza na Wimbledonie

Nie wiadomo było dokładnie, co stało się Hurkaczowi podczas meczu. Fizjoterapeuta w trakcie przerwy medycznej zajmował się plecami Polaka. Wrocławianin trzymał się także za okolice żeber. Jak później sam wyznał, naciągnął mięsień brzucha.

BS, Polsat Sport