Lider nie zawiódł. Pewny awans do ćwierćfinału

24-letni Sinner w dorobku ma cztery tytuły wielkoszlemowe - dwukrotnie wygrał Australian Open w 2024 i 2025 roku, US Open w 2024, a w Wimbledonie broni tytułu.

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Jego kolejnym rywalem będzie Jan-Lennard Struff, który awansował do ćwierćfinału po kreczu Huberta Hurkacza przy stanie 3:6, 6:7 (5-7), 7:6 (7-2), 7:5, 4:2 dla Niemca.

Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki 6:3, 7:6 (7-0), 6:3

PAP