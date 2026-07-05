Lider nie zawiódł. Pewny awans do ćwierćfinału

Tenis

Lider rankingu tenisistów Jannik Sinner awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu w Londynie. Włoch wygrał w 1/8 finału z japońskim kwalifikantem Shintaro Mochizukim 6:3, 7:6 (7-0), 6:3.

Jannik Sinner w akcji na korcie tenisowym, wykonujący zagranie.
fot. PAP/EPA
Jannik Sinner awansował do ćwierćfinału

24-letni Sinner w dorobku ma cztery tytuły wielkoszlemowe - dwukrotnie wygrał Australian Open w 2024 i 2025 roku, US Open w 2024, a w Wimbledonie broni tytułu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsze słowa załamanego Hurkacza po kontuzji. Wiadomo, co mu dolega

 

Jego kolejnym rywalem będzie Jan-Lennard Struff, który awansował do ćwierćfinału po kreczu Huberta Hurkacza przy stanie 3:6, 6:7 (5-7), 7:6 (7-2), 7:5, 4:2 dla Niemca.

 

Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki 6:3, 7:6 (7-0), 6:3

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roman Safiullin - Novak Djoković. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 