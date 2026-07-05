Mbappe dogonił Messiego! Francja drugim ćwierćfinalistą MŚ

Ekipa z Ameryki Południowej mocno dała się we znaki faworytom tegorocznych mistrzostw świata. W fazie grupowej Paragwajczycy wygrali tylko z Turcją (1:0), jednak cenny punkt za remis z Australią (0:0) dał im awans do fazy pucharowej z trzeciego miejsca. Tam sprawili jedną z największych sensacji całego turnieju, bo wyeliminowali Niemców po serii rzutów karnych.

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Francuzi z kolei podchodzili do tego meczu bez ani jednej porażki na koncie. Co więcej, w każdym dotychczasowym występie strzelali minimum trzy gole. W grupie najpierw pokonali Senegal (3:1), potem rozbili Irak (3:0), a na sam koniec odprawili Norwegię (4:1). Z kolei w 1/16 finału bez problemu wygrali 3:0 ze Szwecją.

W pierwszej połowie, choć "Les Bleus" kontrolowali piłkę przez ponad 80% czasu gry, rzadko gościli w polu karnym przeciwników. Nawet gdy po długich akcjach docierali w okolice "szesnastki", szczelny mur obronny Paragwajczyków skutecznie odpierał ich ataki. Co ciekawe, przez całą pierwszą połowę żadna z drużyn nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę rywala.

Orlando Gill po raz pierwszy w tym meczu błysnął refleksem dopiero w 54. minucie. Manu Kone posłał z dystansu świetne uderzenie, ale bramkarz "La Albirroja" zareagował perfekcyjnie i przeniósł piłkę nad poprzeczką.

Przełom dla "Trójkolorowych" nadszedł w 66. minucie. Wtedy to Desire Doue, który zaledwie chwilę wcześniej pojawił się na murawie, z impetem wbiegł z piłką w pole karne i wymusił faul przeciwnika. Sędzia po wideoanalizie podyktował rzut karny. Do "jedenastki" podszedł Kylian Mbappe i pewnym strzałem zamienił ją na gola.

Dla napastnika Francji było to już siódme trafienie na tym turnieju. Tym samym dogonił on Lionela Messiego na szczycie klasyfikacji strzelców mistrzostw świata.

Końcówka tego starcia zdecydowanie rozczarowała. Nieczyste zagrania, ostre faule i ciągłe przerywanie akcji mocno dały się we znaki fanom zgromadzonym na trybunach Lincoln Financial Field. Ostatecznie sędzia główny pokazał tylko trzy żółte kartki, jednak ogromna frustracja piłkarzy skutecznie spowalniała tempo gry.

W kolejnej rundzie podopieczni trenera Didiera Deschampsa zmierzą się z Marokiem, które wcześniej pokonało Kanadę 1:0.

Paragwaj - Francja 0:1 (0:0)

Bramka: Kylian Mbappe 70 (rzut karny).

Paragwaj: Orlando Gill - Juan Caceres, Gustavo Velazquez, Gustavo Gomez (71. Mauricio), Omar Alderete (58. Jose Canale), Junior Alonso - Diego Gomez, Andres Cubas, Matias Galarza, Miguel Almiron (71. Gabriel Avalos) - Julio Enciso (61. Gustavo Caballero).

Francja: Mike Maignan - Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne - Manu Kone, Adrien Rabiot - Ousmane Dembele (84. Rayan Cherki), Michael Olise, Bradley Barcola (61. Desire Doue) - Kylian Mbappe.

Żółte kartki: Bradley Barcola, Manu Kone, Michael Olise.

Sędziował: Ilgiz Tantashev (Uzbekistan).

ŁO, Polsat Sport