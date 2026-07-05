Polki zajmują czwartą lokatę w tabeli mistrzostw Europy do lat 18 z dorobkiem sześciu punktów. Polki rozpoczęły turniej od zwycięstwa 3:1 z Łotyszkami, a następnie ten wynik powtórzyły w starciu z Hiszpankami. Przeciwko Turczynkom tak kolorowo już nie było - biało-czerwone zostały pokonane 0:3.

Włoszki plasują się na drugim miejscu z dziewięcioma "oczkami". Zawodniczki z Italii szły jak burza, wygrywając kolejno 3:0 z Islandkami i Czeszkami. W ostatnim starciu, z Belgijkami, straciły jedynego dotychczas seta. Mimo to, Włochy zwyciężyły w tym spotkaniu 3:1.

Relacja na żywo i wynik meczu Polska - Włochy w niedzielę 5 lipca o godzinie 16.30 na Polsatsport.pl.

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