Mecze MŚ 2026 dzisiaj 05.07. Kto gra w niedzielę? O której godzinie?
Niedziela 5 lipca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 04.07. Kto gra w niedzielę? O której godzinie? Godziny niedzielnych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
Niedziela na mistrzostwach świata. Kto gra dzisiaj na mundialu?
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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W niedzielę czeka nas jeden mecz fazy pucharowej. W 1/8 finału czempionatu globu naprzeciwko siebie staną dwie reprezentacje, które świetnie radzą sobie podczas tegorocznego mundialu - Brazylia i Norwegia. Czeka nas zatem starcie piłkarskich gwiazd - Erling Haaland kontra Vinicius Junior.
MŚ 2026: Mecze 05.07. Kto gra w niedzielę? Godziny meczów:
Brazylia - Norwegia; godzina 22:00Przejdź na Polsatsport.pl
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