Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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W niedzielę czeka nas jeden mecz fazy pucharowej. W 1/8 finału czempionatu globu naprzeciwko siebie staną dwie reprezentacje, które świetnie radzą sobie podczas tegorocznego mundialu - Brazylia i Norwegia. Czeka nas zatem starcie piłkarskich gwiazd - Erling Haaland kontra Vinicius Junior.

MŚ 2026: Mecze 05.07. Kto gra w niedzielę? Godziny meczów:

Brazylia - Norwegia; godzina 22:00

Polsat Sport