Mecze MŚ 2026 dzisiaj 06.07. Kto gra w poniedziałek? O której godzinie?

Piłka nożna

Poniedziałek 06.07 to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 06.07. Kto gra w poniedziałek? O której godzinie? Godziny poniedziałkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?

Piłkarz w turkusowej koszulce klęczy na boisku piłkarskim, z innymi zawodnikami w tle i trybunami kibiców za nim.
fot. PAP
MŚ 2026: Terminarz i godziny poniedziałkowych meczów

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

 

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W poniedziałek czekają nas kolejne mecze fazy pucharowej. W akcji zobaczymy dwa hitowe starcia: Meksyk - Anglia oraz Portugalia - Hiszpania.

MŚ 2026: Mecze 06.07. Kto gra w poniedziałek? Godziny meczów:

Meksyk - Anglia (02.00)

Portugalia - Hiszpania (21.00)

BS, Polsat Sport
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MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
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