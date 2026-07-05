Mecze MŚ 2026 dzisiaj 06.07. Kto gra w poniedziałek? O której godzinie?
Poniedziałek 06.07 to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ 06.07. Kto gra w poniedziałek? O której godzinie? Godziny poniedziałkowych meczów mundialu 2026 - kiedy grają?
MŚ 2026: Terminarz i godziny poniedziałkowych meczów
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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W poniedziałek czekają nas kolejne mecze fazy pucharowej. W akcji zobaczymy dwa hitowe starcia: Meksyk - Anglia oraz Portugalia - Hiszpania.
MŚ 2026: Mecze 06.07. Kto gra w poniedziałek? Godziny meczów:
Meksyk - Anglia (02.00)
Portugalia - Hiszpania (21.00)Przejdź na Polsatsport.pl
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