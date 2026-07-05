„Middle Sunday” jest już historią

Organizatorzy turnieju na londyńskiej trawie w 2021 roku zapowiedzieli, że od następnej imprezy chcą zerwać z ponad 140-letnią tradycją, by w niedzielę na półmetku tych prestiżowych dwutygodniowych zawodów nie odbywały się żadne mecze. Wimbledon zresztą przez dziesięciolecia pozostawał jedyną z czterech lew Wielkiego Szlema, w której trakcie był dzień całkowicie wolny od gry.

Tenisiści ledwie kilka razy w historii - w 1991, 1997, 2004 i 2016 roku - wychodzili na kort na zasadzie wyjątku i tylko wtedy, gdy z powodu złej aury były duże opóźnienia w rywalizacji.

Dzień wolny w przypadku Wimbledonu miał służyć głównie ochronie nawierzchni. Teraz w sukurs organizatorom przychodzi jednak technologia, która pozwala zadbać o trawę i prowadzić rywalizację bez takiej przerwy. A dodatkowy dzień meczowy ma zapewnić m.in. większe przychody.

- Na tym etapie rozwoju sportu, tenisa i naszego turnieju bardzo istotne jest, aby Wimbledon był jeszcze bardziej dostępny dla osób, które chcą do nas dotrzeć osobiście i to w godzinach, kiedy jest im najwygodniej - przyznał Ian Hewitt, ówczesny szef All England Lawn Tennis Club, organizatora imprezy.

- Udostępnienie Wimbledonu fanom tenisa przez cały środkowy weekend jest w interesie wszystkich - argumentował.

Wyjątkowość Wimbledonu polegała także na tym, że po wolnej niedzieli następował „Manic Monday”, czyli szalony poniedziałek, kiedy w planie było rozegranie wszystkich 16 spotkań 1/8 finału (4. rundy) singla kobiet i mężczyzn. W żadnym innym turnieju wielkoszlemowym ćwierćfinaliści nie są wyłaniani jednego dnia.

- Rezygnując z tradycji „Middle Sunday” chcieliśmy także ograniczyć „Manic Monday”. Dodatkowy dzień meczowy to większa możliwość obserwacji naszych rozgrywek przez kibiców na całym świecie, bo występy największych gwiazd czy rewelacji turnieju nie będą tak skumulowane, jak wcześniej - tłumaczyła Sally Bolton, dyrektor wykonawcza All England Lawn Tennis Club, która po tegorocznej edycji ustąpi z tej funkcji.

Cztery lata temu pierwszą edycję z planowymi meczami w środkową niedzielę gospodarze wykorzystali też do obchodów stulecia kortu centralnego, który gości najważniejsze pojedynki i gdzie na widowni może zasiąść obecnie 15 tysięcy kibiców. Z okazji rocznicy kort i trybuny przeszły drobny lifting, który dotyczył m.in. tzw. loży królewskiej (Royal Box) czy dodatkowych miejsc do siedzenia, ale wciąż pozostaje wierny koncepcji Stanleya Peacha - architekta, który w pierwotnym projekcie zastosował konstrukcję żelbetonową, co 100 lat temu było rozwiązaniem rewolucyjnym.

Wtedy do „roboczej” środkowej niedzieli nie dotarł żaden Polak w singlu, nawet Iga Świątek pożegnała się z londyńską trawą już dzień wcześniej. Grali tylko w deblu Magdalena Fręch oraz para Kamil Majchrzak - Jan Zieliński. Przed rokiem Majchrzak walczył w 1/8 finału, przegrywając z Rosjaninem Karenem Chaczanowem.

Teraz w tej samej fazie zaprezentuje się Hubert Hurkacz, który ok. godz. 16-17 zagra z niemieckim tenisistą Janem-Lennardem Struffem.

MS, PAP