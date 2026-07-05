MŚ 2026: Brazylia - Norwegia. Relacja live i wynik na żywo

Brazylijczycy wygrali grupę C po zremisowaniu z Marokiem oraz pokonaniu Haiti i Szkocji. Następnie Brazylijczycy wygrali 2:1 z Japonią w 1/16 finału dzięki golom Casemiro i Gabriela Martinelliego w 95. minucie.

W tegorocznych mistrzostwach świata Norwegowie ulegli tylko Francji. Po zwyciężeniu Senegalu i Iraku, grupę I zakończyli na drugim miejscu. W pierwszym meczu fazy pucharowej podopieczni Stale Solbakkena ograli 2:1 Wybrzeże Kości Słoniowej. Podobnie, jak w przypadku Brazylijczyków, tu także nie było lekko - bramki dla Norwegów zdobył Antonio Nusa oraz Erling Haaland, który trafił do bramki rywali w 86. minucie.

Obie nacje mierzyły się ze sobą na mundialu w 1998 roku. Wówczas 2:1 wygrała Norwegia. W ostatnim bezpośrednim starciu, w sparingu z 2006 roku, padł remis 1:1.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Brazylia - Norwegia na Polsatsport.pl od godz. 22:00.

MS, Polsat Sport