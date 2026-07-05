Nieoczywista kandydatura. Maroko mierzy w mistrzostwo świata!
Jedno z najzdolniejszych pokoleń „Lwów Atlasu”, czyli reprezentacji Maroka, wygrywając sobotni mecz z Kanadą 3:0 w 1/8 finału piłkarskiego mundialu mierzy w mistrzostwo świata - twierdzą media w tym afrykańskim kraju.
Komentatorzy zgodnie oceniają, że wysokie zwycięstwo ekipy trenera Mohameda Ouahbiego nad Kanadyjczykami dowodzi klasy zespołu z Maghrebu.
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Telewizja Medi 1 odnotowując, że „Maroko wyrzuciło z mundialu pierwszego z organizatorów turnieju”, twierdzi, że drużyna „Lwów Atlasu” utrzymuje w tegorocznych MŚ równie wysoką formę, co w 2022 r. podczas mundialu w Katarze.
Komentatorzy marokańskiej stacji twierdzą, że rodzima kadra należy już do elity piłkarskiej na świecie, „a w sobotni wieczór mówi o niej cały świat”.
Z kolei dziennik „Le Matin” twierdzi, że kluczem do sobotniego zwycięstwa było skuteczne bronienie bramki w pierwszej połowie przez drużynę trenera Ouahbiego oraz wyprowadzanie groźnych, a zarazem udanych ataków w drugiej części.
„Kontynuujemy naszą walkę o mistrzostwo świata” - napisał po meczu rozgrywanym w Houston dziennik „Le Matin”.
Wydawana w Casablance gazeta wysoko oceniła postawę pomocnika Azzedine’a Ounahiego, który dwukrotnie popisał się celnymi strzałami w meczu z Kanadą.
„Le Matin” zauważa, że kluczowym pojedynkiem dla Maroka w marszu po tytuł mistrza świata będzie mecz w 1/4 finału, w którym ekipa „Lwów Atlasu” zmierzy się z uważaną za faworyta turnieju Francją.
Portal Le 360 Sport zauważa, że podczas starcia z Francją „Lwy Atlasu” nie stoją na straconej pozycji. Dodaje, że należy spodziewać się każdego scenariusza, ponieważ przeciwko utytułowanemu rywalowi wystąpi najzdolniejsze pokolenie piłkarzy Maroka.
Dziennikarze portalu liczą w meczu przeciwko Francji szczególnie na postawę Ounahiego, podkreślając, że był on kluczowym zawodnikiem dla sobotniego zwycięstwa nad Kanadą. Otrzymał od nich 9,5 pkt w 10-punktowej skali.
„Ounahi nieustannie znajdował przestrzeń do podań, przełamywał linie rywala oraz włączał do gry swoich kolegów” – napisał marokański portal.
W jego ocenie w sobotnim meczu na boisku w Houston wyróżniali się również bramkarz Yassine Bounou oraz napastnik Brahim Diaz.
Marokańczycy zmierzą z Francuzami 9 lipca w Bostonie.Przejdź na Polsatsport.pl