Nieoczywista kandydatura. Maroko mierzy w mistrzostwo świata!

Piłka nożna

Jedno z najzdolniejszych pokoleń „Lwów Atlasu”, czyli reprezentacji Maroka, wygrywając sobotni mecz z Kanadą 3:0 w 1/8 finału piłkarskiego mundialu mierzy w mistrzostwo świata - twierdzą media w tym afrykańskim kraju.

Grupa piłkarzy reprezentacji Maroka cieszy się ze zwycięstwa, obejmując się nawzajem.
fot. PAP/EPA
Zdaniem lokalnej prasy, Maroko mierzy w mistrzostwo świata.

Komentatorzy zgodnie oceniają, że wysokie zwycięstwo ekipy trenera Mohameda Ouahbiego nad Kanadyjczykami dowodzi klasy zespołu z Maghrebu.

 

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Telewizja Medi 1 odnotowując, że „Maroko wyrzuciło z mundialu pierwszego z organizatorów turnieju”, twierdzi, że drużyna „Lwów Atlasu” utrzymuje w tegorocznych MŚ równie wysoką formę, co w 2022 r. podczas mundialu w Katarze.

 

Komentatorzy marokańskiej stacji twierdzą, że rodzima kadra należy już do elity piłkarskiej na świecie, „a w sobotni wieczór mówi o niej cały świat”.

 

Z kolei dziennik „Le Matin” twierdzi, że kluczem do sobotniego zwycięstwa było skuteczne bronienie bramki w pierwszej połowie przez drużynę trenera Ouahbiego oraz wyprowadzanie groźnych, a zarazem udanych ataków w drugiej części.

 

„Kontynuujemy naszą walkę o mistrzostwo świata” - napisał po meczu rozgrywanym w Houston dziennik „Le Matin”.

 

Wydawana w Casablance gazeta wysoko oceniła postawę pomocnika Azzedine’a Ounahiego, który dwukrotnie popisał się celnymi strzałami w meczu z Kanadą.

 

„Le Matin” zauważa, że kluczowym pojedynkiem dla Maroka w marszu po tytuł mistrza świata będzie mecz w 1/4 finału, w którym ekipa „Lwów Atlasu” zmierzy się z uważaną za faworyta turnieju Francją.

 

Portal Le 360 Sport zauważa, że podczas starcia z Francją „Lwy Atlasu” nie stoją na straconej pozycji. Dodaje, że należy spodziewać się każdego scenariusza, ponieważ przeciwko utytułowanemu rywalowi wystąpi najzdolniejsze pokolenie piłkarzy Maroka.

 

Dziennikarze portalu liczą w meczu przeciwko Francji szczególnie na postawę Ounahiego, podkreślając, że był on kluczowym zawodnikiem dla sobotniego zwycięstwa nad Kanadą. Otrzymał od nich 9,5 pkt w 10-punktowej skali.

 

„Ounahi nieustannie znajdował przestrzeń do podań, przełamywał linie rywala oraz włączał do gry swoich kolegów” – napisał marokański portal.

 

W jego ocenie w sobotnim meczu na boisku w Houston wyróżniali się również bramkarz Yassine Bounou oraz napastnik Brahim Diaz.

 

Marokańczycy zmierzą z Francuzami 9 lipca w Bostonie.

MS, PAP
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