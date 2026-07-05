Niesamowita historia! 18-letni Polak najlepszy na Silverstone

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18-letni Maciej Gładysz wywalczył swoje pierwsze podium w serii FIA Formula 3, kończąc dramatyczny wyścig główny na brytyjskim torze Silverstone na trzecim miejscu. Niedługo potem pierwszy oraz drugi zawodnik zostali zdyskwalifikowani, w związku z czym Polak sięgnął po historyczny triumf.

Samochody wyścigowe Formuły 3 na torze wyścigowym, z jednym bolidem na pierwszym planie.
fot. Informacja prasowa
18-letni Maciej Gładysz

W niedzielnym wyścigu głównym Polak widowiskowo przebił się do pierwszej piątki, a następnie na dramatycznym, ostatnim okrążeniu zapewnił sobie trzecie miejsce i historyczne, pierwsze polskie podium w cyklu FIA F3.

 

Jak się niedługo później okazało, ostatecznie Gładysz... wygrał wyścig. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce zostali bowiem zdyskwalifikowani, w związku z czym Polak stanął na najwyższym stopniu podium.

 

 

Wyścigi szóstej rundy odbędą się za dwa tygodnie na belgijskim torze w Spa-Francorchamps.

Informacja prasowa, Polsat Sport
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INNEMOTO
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