Niesamowita historia! 18-letni Polak najlepszy na Silverstone

W niedzielnym wyścigu głównym Polak widowiskowo przebił się do pierwszej piątki, a następnie na dramatycznym, ostatnim okrążeniu zapewnił sobie trzecie miejsce i historyczne, pierwsze polskie podium w cyklu FIA F3.

Jak się niedługo później okazało, ostatecznie Gładysz... wygrał wyścig. Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce zostali bowiem zdyskwalifikowani, w związku z czym Polak stanął na najwyższym stopniu podium.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐈𝐄! 🏆🇵🇱



Maciej Gładysz zwycięzcą wyścigu F3 na Silverstone! 🔥🏎️



Polak stanął na 3. miejscu podium, ale po wyścigu zaszły kluczowe zmiany:



⏱️ Ernesto Rivera otrzymał 5 sekund kary

❌ Matteo De Palo został zdyskwalifikowany za nieprzepisowo zamontowany… pic.twitter.com/Z0Sv0WdgHl — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) July 5, 2026

Wyścigi szóstej rundy odbędą się za dwa tygodnie na belgijskim torze w Spa-Francorchamps.

Informacja prasowa, Polsat Sport