Novak Djoković awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. Kolejny świetny mecz legendy

39-letni Djoković ma szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrał ośmiokrotnie. W dorobku zawodnik z Belgradu ma łącznie 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court.

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Serb w Londynie jest rozstawiony z numerem siódmym.

O półfinał zagra ze zwycięzcą pojedynku Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a (nr 3.) z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (22.).

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BS, PAP