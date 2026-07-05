Novak Djoković awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. Kolejny świetny mecz legendy

Tenis

Serbski tenisista Novak Djoković awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Siedmiokrotny triumfator tego turnieju w 1/8 finału pokonał kwalifikanta Romana Safiullina 7:6 (8-6), 6:3, 3:6, 6:3.

Novak Djoković w białym stroju tenisowym wykonuje ruch nogą podczas meczu na Wimbledonie, z publicznością w tle.
fot. PAP
Novak Djoković

39-letni Djoković ma szansę wyrównać rekord Szwajcara Rogera Federera, który Wimbledon wygrał ośmiokrotnie. W dorobku zawodnik z Belgradu ma łącznie 24 tytuły wielkoszlemowe i jeśli sięgnie po kolejny, w klasyfikacji wszech czasów wyprzedzi Margaret Court.

 

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Serb w Londynie jest rozstawiony z numerem siódmym.

 

O półfinał zagra ze zwycięzcą pojedynku Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime’a (nr 3.) z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (22.). 

 

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NOVAK DJOKOVIĆTENISWIMBLEDON
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