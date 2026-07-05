Wydał wyrok po porażce Świątek. Te słowa mówią wszystko

Iga Świątek przegrała w sobotę z Alexandrą Ealą 6:7 (9), 2:6 i zakończyła udział w wielkoszlemowym Wimbledonie na trzeciej rundzie. Mecz trwał dwie godziny i 15 minut.

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- Chyba czas na jakąś głęboką refleksję, bo coś się stało z tenisistką, która była jak skała - przyznał ekspert i komentator Polsatu Sport Dawid Olejniczak. - Oczywiście Iga nawet jak była na szczycie rankingu WTA, przegrywała mecze, ale wtedy widać było, że to są spotkania na żyletki. Teraz te porażki są bardzo wyraźne - tłumaczył w programie "Halo tu Wimbledon".

Były tenisista uważa, że pierwszy set sobotniego meczu nieco zaburzył nam obraz obecnej formy Świątek. Drugi pokazał z kolei, że ma ona bardzo duże problemy.

- Tam była pogoń - rozpoczął. - Mimo to cały czas mówiłem, nawet jak było 1:4, 2:5, że to cały czas jest do wyciągnięcia. To nie było tak, że to była misja nie do zrobienia. Ale potrzebna była lepsza gra, takiej jednak nie doświadczyliśmy - oznajmił.

Olejniczak zaznaczył, że trudno było wskazać osobę, która wierzyła, że 25-latka jest w stanie obronić tytuł z ubiegłego roku. Rozczarowanie nie było zatem aż tak duże.

- Jesteśmy w trakcie trzeciego Wielkiego Szlema w tym roku, w drugiej połowie sezonu - Iga jeszcze nie wygrała żadnego turnieju, to o czymś świadczy - przekazał. - Jest jakiś problem. Nie wiem, z czego on wynika. Być może sama Iga również tego nie wie, podobnie jak jej najbliżsi - dodał.

Na koniec wspomniał o zachowaniu Świątek po zwycięstwie z Taylor Townsend.

- Płacz mistrzyni Wimbledonu po wygranej w pierwszej rundzie nie przystoi. Wiem, że kobiety są wrażliwe... Ale wysyłasz wówczas sygnał, że nie jesteś pewna, że coś w twojej grze, podejściu, tym szeroko rozumianym mentalu jest nie tak. Myślę, że te kwestie trzeba uporządkować - podsumował.

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HP, Polsat Sport